Windbüchler: Zivildienst ist kein ehrenamtliches Engagement

Grüne: Mikl-Leitner verdreht die Tatsachen

Wien (OTS) - Für die Zivildienstsprecherin der Grünen, Tanja Windbüchler, ist die Euphorie von Innenministerin Mikl-Leitner betreffend der Anzahl der Zuweisungen der Zivildiener im Jahr 2013 nur schwer nachvollziehbar. "Im Jahr 2013 wurden mehr als 14.000 Zivildiener zugewiesen, die angemeldeten Bedarfszahlen der Einsatzorganisationen waren höher als je zuvor. Ich sehe hier keinen Grund deswegen in Jubelchöre auszubrechen, sondern es wäre nun höchst an der Zeit, das System Zivildienst und seine gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsmarktneutralität genauer anzusehen. Je mehr Bedarf es an Zivildienern gibt, desto mehr stellt sich die Frage, wieso die Einsatzorganisationen diesen so hohen Bedarf haben. Aufgabe unseres Wohlfahrtsstaates ist es, soziale Sicherheit zu gewähren und das unabhängig eines Zivildieners. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein. Es fehlt den sozialen, karitativen und Gesundheitsorganisationen anscheinend an finanziellen und personellen Ressourcen."

Wenn Ministerin Mikl-Leitner meint, der Zivildienst sei 'eine Brücke zwischen den Generationen und ein solides Fundament für ehrenamtliches Engagement in Österreich', so ist das für Windbüchler "eine bewusste Falschdarstellung: Der Zivildienst ist ein Wehrersatzdienst und als Zwangsdienst klar gesetzlich verankert für alle jungen österreichischen Staatsbürger. Hier von einem Ehrenamt zu reden ist eine vorsätzliche Verdrehung der Tatsachen."

