"Wetten, dass ..?" am 14. Dezember live aus Augsburg

Mit Michelle Hunziker als Komoderatorin; Björn Ulvaeus, Olivier Martinez, Michael Bublé, Bully Herbig, Fahri Yardim, Ina Müller, Wolfgang Stumph, Boris Becker und Frida Gold

Wien (OTS) - Internationale Stars, Publikumslieblinge und spannende Wetten stehen auf dem Programm von "Wetten, dass ..?" am Samstag, dem 14. Dezember 2013. Live aus Augsburg begrüßt Markus Lanz um 20.15 Uhr in ORF eins Michelle Hunziker als Komoderatorin, die damit ihre Wettschuld als Wettpatin der verlorenen Kinderwette der vergangenen Mallorca-Sendung einlöst. Darüber hinaus begrüßt Markus zwei Darsteller der großen Verfilmung des Weltbestsellers "Der Medicus":

Olivier Martinez und Fahri Yardim. Weitere Gäste sind Boris Becker, der mehrfach ausgezeichnete Comedian Michael "Bully" Herbig (auch in "Wir sind Kaiser" am 13. Dezember um 20.15 Uhr in ORF eins), Publikumsliebling Wolfgang Stumph, Sängerin und Moderatorin Ina Müller sowie ABBA-Star Björn Ulvaeus. Für musikalische Unterhaltung sorgen der mehrfach ausgezeichnete Grammy-Preisträger Michael Bublé sowie die deutsche Popband Frida Gold.

Als Wettkandidaten sind in Augsburg mit dabei: Alexander Jarc (33) aus Krefeld, Regina (47) und Ralf Grafunder (51) aus Melle, Danijel Peric (31) aus Hamburg, Friedi Kühne (24) aus München und Nina Kaimer (28) aus Augsburg. Die Kinderwette bestreiten diesmal Gymnasiallehrerin Gabriele Kuen (48) aus Erlangen mit ihren 33 Schülern.

