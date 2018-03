Studierende aufgepasst: Studienbeihilfe bis 15. Dezember beantragen! AK-Stipendienrechner berechnet Höhe des Anspruchs

Linz (OTS) - Die Arbeiterkammer Oberösterreich bietet für Schüler/-innen, Studierende und deren Eltern ein nützliches Service. Mit Hilfe des Stipendienrechners und des Schulbeihilfenrechners unter www.stipendienrechner.at und www.schulbeihilfenrechner.at können sie ihren Anspruch auf Schul- und Studienbeihilfe kostenlos selbst ermitteln. Wichtig ist, die Anträge in den nächsten Tagen zu stellen:

Die Antragsfrist für die Studienbeihilfe endet am 15. Dezember, Schulbeihilfenanträge können bis 31. Dezember eingebracht werden.

AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer ist überzeugt: "Oft scheitert die Ausbildung der eigenen Kinder daran, dass sich die Eltern diese vermeintlich oder tatsächlich nicht leisten können. Gerade Arbeitnehmerfamilien wissen um staatliche Studienförderungsmöglichkeiten oft wenig Bescheid." Dies bestätigen auch die Schätzungen des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung, wonach rund zehn Prozent der Studierenden, die kein Stipendium beantragen, bezugsberechtigt wären. Mit der AK-Bildungsberatung, vielen Informationsangeboten und den Beihilfenrechnern will die AK Info-Defizite beseitigen und die Arbeitnehmer/-innen konkret unterstützen.

Die AK rät allen Studenten/-innen sowie Schülern/-innen bzw. deren Eltern, mit dem Schulbeihilfen- und dem Stipendienrechner ihre Chancen auf einen Bezug vorab zu prüfen und den entsprechenden Antrag für die staatliche Studienbeihilfe noch rasch einzubringen. Wer für das laufende Uni-Semester noch Studienbeihilfe beantragen möchte, muss dies bis 15. Dezember tun, um Schulbeihilfe für das aktuelle Schuljahr können Eltern bis 31. Dezember ansuchen. In beiden Fällen wird die Beihilfe rückwirkend für das ganze Semester ausbezahlt.

Dass das Schul- und Studienbeihilfensystem ungerecht ist, wird deutlich sichtbar, wenn man mit Stipendien- oder Schulbeihilfenrechnern fiktive Fälle durchspielt. Die Realität zeigt, dass die Förderungssysteme in Österreich nicht dort unterstützen, wo Hilfe benötigt wird: Eine Studentin, deren Vater als alleinverdienender Angestellter 2.700 Euro brutto im Monat verdient, erhält keine Studienförderung. Sogar armutsgefährdete Familien bekommen nicht automatisch die Höchststudienbeihilfe. Auch für sie gibt es vielfach horrende Abzüge für die so genannte "zumutbare Unterhaltsleistung" für die eigenen Kinder.

"Vom derzeitigen Beihilfensystem profitieren in erster Linie jene, die bei den Angaben ihrer Einkommen flexibel sein können, also selbstständig Erwerbstätige und Landwirte. Wenn nur 14 Prozent der Studierenden eine Chance auf eine Studienförderung haben, geht das Studienförderungssystem in Österreich an der sozialen Realität der Studierenden und ihrer Eltern vorbei", so Kalliauer.

Immer häufiger beginnen Menschen erst nach ein paar Jahren im Berufsleben mit einem Studium und fallen so um die Familienbeihilfe und um die Studienbeihilfe um, weil beide Altersgrenzen vorsehen. "Wir brauchen dringend eine Reform. Die Studienbeihilfe muss angehoben werden, sie muss auch denen helfen, die durchschnittlich verdienen. Altersgrenzen gehören gestrichen", fordert Kalliauer.

