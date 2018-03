"Helfer Wiens" und Bürgerdienst eröffnen Sicherheitsinformationszentrum in Floridsdorf

Neuntes Zentrum in Wien - kostenlose Information und Beratung über Selbstschutz

Wien (OTS) - Mit der Eröffnung des Sicherheitsinformationszentrums in Floridsdorf verfügen die Helfer Wiens in Kooperation mit dem Bürgerdienst mittlerweile über neun Serviceeinrichtungen in dieser Art. Interessierte erhalten ab sofort auch in Floridsdorf wichtige Informationen zum Thema Selbst- und Zivilschutz. Eine Schauvitrine zeigt Gegenstände, die in keinem sicherheitsbewussten Haushalt fehlen sollten. Umfangreiches Informationsmaterial zum Thema Selbst- und Zivilschutz rundet die Angebotspalette ab. Weiters besteht die Möglichkeit, sich zu den kostenlosen Schulungsangeboten der Helfer Wiens anzumelden.

Die Helfer Wiens

Die Helfer Wiens vernetzen die Einrichtungen auf dem Gebiet des Zivilschutzes und informieren die Wiener Bevölkerung über Selbstschutz-, Katastrophen- und Zivilschutzvorsorge. Sie bieten Broschüren, Seminare und Trainings an - mit dem Ziel der Wissensvermittlung, um sich selbst, seiner Familie und seinen Nachbarn sicher und gezielt in Notfällen helfen zu können, bis organisierte Hilfe eintrifft. Aktuelles Informationsmaterial und Broschüren der Helfer Wiens liegen in allen Sicherheitsinformationszentren auf.

Das neue Sicherheitsinformationszentrum im Magistratischen Bezirksamt Floridsdorf (21., Am Spitz/1. Stock), ist während den Amtsstunden geöffnet.

Bürgerdienst Wien

Der Bürgerdienst der Stadt Wien steht allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt als Anlaufstelle für Anliegen Anregungen und Fragen zur Seite. Meldungen über Schäden, Gebrechen und Verunreinigungen werden entgegen genommen und an die zuständigen Fachabteilungen weitergeleitet. Der Bürgerdienst ist unter der Telefonnummer 502 55 -DW 01 bis 23 erreichbar.

Webtipp:

www.diehelferwiens.at

www.buergerdienst.wien.at

Bilder:

https://www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=27497

https://www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=27500

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Kastel

Geschäftsführer - Die Helfer Wiens

Tel.: 01/ 522 33 44

Mobil: 0676/8118 00 144

E-Mail: office @ diehelferwiens.at



Büro des Ersten Präsidenten des Wiener Landtages

Thomas Kluger

Mediensprecher

Tel.: +43 1 4000 81134

thomas.kluger @ wien.gv.at

www.wien.at



Susanne Vesely

Bürgerdienst Wien (MA 55)

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-55114

Mobil: 0676 8118 55114

E-Mail: susanne.vesely @ wien.gv.at