VCÖ fordert ein Öffi-Pendler-Paket: Häufigere Verbindungen, dichteres Öffi-Netz

VCÖ: Bereits 2,1 Millionen Österreicher arbeiten außerhalb ihres Wohnortes

Wien (OTS/VCÖ) - Bereits 2,1 Millionen Österreicher sind Pendler. Eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt, dass die Anzahl der Pendler in den vergangenen 20 Jahren um 44 Prozent gestiegen ist. Der VCÖ fordert ein Öffi-Pendler-Paket. Es braucht in den Ballungsräumen häufigere Bahn- und Busverbindungen sowie ein dichteres Öffi-Netz. Jede Bezirkshauptstadt Österreichs soll optimal mit Bahn und Bus erreichbar sein.

Eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt, dass es heute drei Mal so viele Pendler gibt wie im Jahr 1971. Im Jahr 1971 arbeiteten laut Statistik Austria 786.000 Personen außerhalb ihres Wohnortes, heute sind es bereits mehr als 2,1 Millionen. "Das Angebot an Bahn- und Busverbindungen ist zwar in den vergangenen Jahren besser geworden, aber nicht in dem Ausmaß wie es nötig ist. Die Zeit des billigen Erdöls ist vorbei. Es ist die Aufgabe der Politik, durch ein dichtes Öffi-Netz die Abhängigkeit vieler Pendler vom Auto zu verringern", betont VCÖ-Experte Mag. Markus Gansterer. Jahreskarten für den Öffentlichen Verkehr sind um eine Vielfaches günstiger als das Pendeln mit dem eigenen Auto.

Der VCÖ fordert mehr Investitionen des Bundes in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Zudem appelliert der VCÖ an die Betriebe und Unternehmen ihren Beschäftigten ein Öffi-Jobticket zur Verfügung zu stellen (Infos unter www.vcoe.at).

Rückfragen & Kontakt:

VCÖ-Kommunikation

Mag. Christian Gratzer

Tel.: (0699) 18932695, (01) 8932697

christian.gratzer @ vcoe.at