Derivatgeschäfte bedürfen einer neuen gesetzlichen Regelung

Viele Spekulationsgeschäfte kämen bei offengelegten Bankerträgen nicht zustande

Wien (OTS) - Eine neue gesetzliche Regelung für Derivatgeschäfte fordert der Gründer der Plattform Finanzbuddha, Gerald Zmuegg. So wie bei simplen Kredit und Veranlagungsgeschäften müssen Banken verpflichtet werden, in der Praxis ihren Ertrag auch aus Derivatgeschäften gegenüber dem Vertragspartner offen zu legen. Viele Geschäfte, die zu Schäden in Millionenhöhe geführt haben, wären gar nicht abgeschlossen worden, hätte es diese Regelung schon gegeben.

In Österreich sind laut Österreichischer Nationalbank rund 2000 Mrd. Euro in Derivaten veranlagt. Wie viel davon auf das Interbankengeschäft (Derivate zwischen Banken) und wie viel auf das Kundengeschäft (Geschäfte mit Kommunen, Unternehmen und Private) entfällt, ist völlig unklar.

Ein wesentlicher Teil davon bedroht jedenfalls die Existenz vor allem mittelständischer Unternehmen und Gemeinden. In den meisten Fällen haben Banken ohne Wissen ihrer Kunden hohe Summen als Marge für abgeschlossene Finanzprodukt abgezweigt. Dadurch entstand bereits zu Beginn des Geschäftes ein sogenannter "negativer Marktwert" den der betroffene Kunde gar nicht kannte.

Fragen Bankkunden nach der Höhe der Bankerträge für die von ihnen abgeschlossenen Derivatgeschäfte, wird ihnen in der Regel die Antwort mit dem Hinweis auf "Geschäftsgeheimnis" verweigert.

Im Wertpapieraufsichtsgesetz wird dieser Punkt nach Ansicht von Mag. Zmuegg nur rudimentär mit "Interessenskonflikten" angesprochen. "Bei simplen Kredit- und Veranlagungsgeschäften müssen Banken ihre Rendite offenlegen. Kunden haben damit die Möglichkeit, auf selber Augenhöhe mit der Bank zu verhandeln. Bei Derivaten ist dies für mittelständische Unternehmen nicht möglich und auch nicht gängige Praxis. Man ist auf die Integrität der Bank angewiesen," so Zmuegg.

Welche Folgen ein solche eindeutige Regelung hätte, zeigt das Nachrichtenmagazin Profil an Hand des aktuellen Prozesses gegen den ehemaligen Finanzdirektor der Stadt Linz auf, der bekanntlich ein Spekulationspapier mit der BAWAG abgeschlossen hat. "Wäre die BAWAG verpflichtet gewesen, diesen negativen Anfangswert bei Abschluss offenzulegen - wie es bei Kredit- und Veranlagungsgeschäften der Fall ist - wäre Ex-Finanzdirektor Werner Penn dieses Geschäft wohl nicht eingegangen", heißt es dort wörtlich.

