ERGO startet mit KFZ Pflaster GmbH kostenloses VIP-Service für Kfz-Kunden

Besonderes Schadenservice steht Kaskoversicherungskunden testweise zur Verfügung

Wien (OTS) - ERGO kooperiert als erste Versicherung in Österreich mit dem heimischen Schadenserviceanbieter KFZ Pflaster. Dieses Service ist für den Kunden kostenlos. Es beinhaltet ein Hol- und Bringservice des beschädigten Fahrzeuges inklusive Innen- und Außenreinigung. Darüber hinaus steht für die Dauer der Reparatur ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung. Bei größeren Reparaturen erhalten die Kunden zusätzlich eine 100 Euro Gutschrift auf den Selbstbehalt der Kaskoversicherung. Ausgewählte ERGO Kunden können von diesem Servicepaket 2014 testweise profitieren.

Leistung erlebbar machen

Ein Autoschaden alleine ist schon unangenehm. Dann geht es erst richtig los: Die passende Werkstätte suchen, Termine vereinbaren. Der Zeitaufwand, das Auto zur Werkstatt zu stellen und wieder abzuholen, ist groß. Es kostet vielleicht einen Urlaubstag. Zusätzlich ist während der Reparaturzeit die Mobilität eingeschränkt.

"Genau hier setzen wir im Sinne unseres Anspruches nach besserem Kundenverständnis und innovativen Verbesserungen unserer Leistungen an. Wir übernehmen nicht nur die Kosten eines versicherten Kaskoschadens, sondern unterstützen unsere Kunden bei der dazugehörigen Organisation. Das hilft Zeit und Nerven zu sparen. Wir lassen das Fahrzeug von zu Hause oder vom Arbeitsplatz abholen und stellen ein Leihauto vor die Tür. Nach erfolgter Reparatur wird das Auto außen und innen gereinigt. Dann lassen wir es an den gewünschten Ort zurückbringen. Zusätzlich sparen sich ERGO Kunden ab einer Reparaturhöhe von 660 Euro einen Selbstbehalt von 100 Euro", erklärt Dr. Johannes Hajek, Vorstandsmitglied der ERGO Versicherung AG.

Hoher Serviceanspruch

KFZ Pflaster vereinbart rasch Termine mit der Werkstätte. Im Regelfall erhält der Kunde ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug. Das Werkstättennetz besteht ausschließlich aus Partnerwerkstätten. Integriert sind sowohl markenabhängige also auch markenunabhängige Werkstätten. Es werden nur Originalteile verwendet. Hannes Kainz, Geschäftsführer und Gründer der KFZ Pflaster GmbH: "ERGO und KFZ Pflaster vereint ein klares Ziel. Wir setzen mit unserem Service in einem sensiblen Moment eines Vertragsverhältnisses ein. Dem Schadenfall und dem damit verbundenen Aufwand. Wir wollen uns durch Qualität und ein attraktives Zusatzservice vom Markt abheben. Die Kombination unserer Leistungen mit einer Versicherung bietet ein neuartiges VIP-Service für den Versicherungskunden. KFZ Pflaster wird seine Services weiter konsequent ausbauen. Es freut uns, dabei mit einer besonders innovativen Versicherung am österreichischen Markt zusammenzuarbeiten."

2014 als Testphase

Mitte Dezember erhalten ausgewählte ERGO Kunden eine Mobilitäts-Card. Darüber hinaus erfahren sie, welche Zusatzleistungen ihnen im Schadenfall kostenlos zur Verfügung stehen. "Während der Testphase 2014 holen wir die Meinungen und Erfahrungen unserer Kunden zu diesem Serviceangebot ein. Je nach Resonanz wollen wir die Kooperation verlängern und einer breiteren Kundenschicht anbieten", verweist Dr. Hajek.

Über KFZ Pflaster GmbH

KFZ Pflaster ist seit 2010 am Markt tätig und hat sich auf besondere Leistungen in einem Schadenfall mit dem Fahrzeug spezialisiert. Die Leistungen werden Konsumenten und Unternehmen in ganz Österreich angeboten und umfassen eine Reduktion des Selbstbehalts um 100 Euro, Leihauto und einen Hol- u. Bringservice. Qualität, Service und Komfort stehen bei KFZ Pflaster an oberster Stelle. Der Firmensitz inklusive eigenem Call Center ist in St. Georgen in Oberösterreich. Die Eigentümer der GmbH sind Hannes Kainz und Mag. Bernd Spiess.

Infos unter: www.kfzpflaster.at

Rückfragen & Kontakt:

ERGO Austria International AG

Wolfgang Haas, MSc

Pressesprecher

Tel.: +43 1 27444/3700

wolfgang.haas @ ergo-austria.at

www.ergo-austria.com