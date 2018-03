Eines von drei Kindern existiert offiziell nicht

An seinem 67. Geburtstag veröffentlicht UNICEF einen Report zur Geburtenregistrierung

Wien (OTS) - An seinem heutigen 67. Geburtstag veröffentlichte UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, einen neuen Report: 230 Millionen Kinder unter 5 Jahren wurden nie registriert -etwa ein Drittel aller Kinder dieser Altersklasse weltweit. Offiziell existieren diese Kinder nicht.

Geburtenregistrierung ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Kinder nicht vergessen werden. Dass ihnen ihre Rechte nicht vorenthalten werden. Dass sie nicht von nationalen Fortschritten ausgeschlossen sind.

Weltweit wurden 2012 nur 60 Prozent aller Neugeborenen registriert. Die zehn Länder mit den niedrigsten Raten hinsichtlich Geburtenregistrierung sind Somalia (3%) Liberia (4%), Äthiopien (7%), Sambia (14%), Tschad (16%), Tansania (16%), Jemen (17%), Guinea-Bissau (24%), Pakistan (27%) und die Demokratische Republik Kongo (28%).

Zusätzlich besitzen viele Kinder, die registriert sind, keine offiziellen Geburtsurkunden - wichtige Beweise dafür, dass die Registrierungen stattgefunden haben. Weltweit hat nur eines von sieben registrierten Kindern auch eine Geburtsurkunde.

"Jedes Kind hat das Recht, bei seiner Geburt offiziell registriert zu werden. Aber Geburtenregistrierung ist mehr als ein Recht. Geburtenregistrierung ist die Basis für die Anerkennung von Identität und Existenz eines Kindes," sagt Gudrun Berger, Geschäftsführerin von UNICEF Österreich.

Ohne Geburtsurkunde können Kinder von wichtigen Basisdiensten wie medizinische Versorgung oder Schulbesuch ausgeschlossen werden. Wenn Kinder durch Krisen und Katastrophen von ihren Eltern getrennt werden, ist die Familienzusammenführung ohne offizielle Dokumente schwierig.

Geburtsurkunden sind auch wichtig um Gesetzgebung hinsichtlich Mindestalter durchzusetzen, z.B. bzgl. Heirat, Arbeit oder Rekrutierung zu bewaffneten Truppen. Kinder ohne Geburtsurkunden sind auch langfristig benachteiligt. Ohne offizielle Dokumente ist es oft unmöglich, eine Job zu bekommen, ein Konto zu eröffnen sowie Sozialleistungen zu erlangen.

Nicht registrierte Geburten sind für UNICEF ein Symptom für Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Kinder ohne Geburtsurkunden sind häufig Kinder aus religiösen oder ethnischen Minderheiten, Kinder, die in abgelegene Regionen leben, Kinder aus armen Familien sowie Kinder mit Müttern ohne Schulbildung.

UNICEF setzt innovative Methoden ein, um Geburtenregistrierung zu unterstützen, wie z.B. RapidSMS oder Mobile Vital Records Systems (Mobile VRS). UNICEF bekämpft auch die Wurzeln des Problems und setzt sich für gebührenfreie Registrierung und Informationskampagnen ein.

