WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Alles andere als ein großer Wurf - von Günter Fritz

Das SPÖ-ÖVP-Regierungsabkommen wird der kleinste gemeinsame Nenner sein

Wien (OTS) - So, wie es aussieht, werden wir in Kürze eine neue Regierung haben: Auch wenn SPÖ und ÖVP noch bis zuletzt um die wesentlichen Eckpunkte und Inhalte ihres neuen Koalitionsabkommens und natürlich auch um Posten feilschen, kann eines schon jetzt behauptet werden: Ein großer Wurf wird nicht zu erwarten sein - wohl eher der kleinste gemeinsame Nenner. Die am Politbasar erstrittenen Ergebnisse werden ob der neuen steuerlichen Belastungen kaum eine Bevölkerungsgruppe glücklich machen - insbesondere die Wirtschaft fühlt sich aber in ihren Anliegen übergangen.

Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl, selbst Koalitionsverhandler, bezeichnet sich sogar öffentlich als "schwer frustriert". Das nicht nur, weil das vom ihm mitverhandelte Wachstumspaket nicht umgesetzt wird, sondern weil merkbare Verschlechterungen für die Unternehmen geplant sind - angefangen vom Überstunden-Euro ab der elften Stunde über die Einschränkung steuerlicher Gewinnfreibeträge für Firmen und Absetzmöglichkeiten für Manager oder bei Golden Handshakes bis hin zu Eingriffen bei der Gruppenbesteuerung.

Auch Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, die einen Vertreter in den Verhandlungen hat, kritisiert die Pläne der beiden Parteien (siehe Interview Seite 2). Er befürchtet, dass Unternehmen und Standort ob des geplanten Regierungsabkommens weiter unter Druck geraten werden. Von einer echten Entlastung des Faktors Arbeit ist weit und breit nichts zu bemerken.

Letztlich drängt sich wieder einmal der Eindruck auf, SPÖ und ÖVP gehe es nur darum, Macht und Pfründe zu verteidigen. Dafür sind alle Mittel recht. Wer braucht schon kritische Stimmen in den eigenen Reihen und wirkliche Reformen, wenn es mit einem Weiterwursteln und weitgehend willkürlichem Löcherstopfen auch geht - zumindest für eine Legislaturperiode?

Unmittelbar nach der Nationalratswahl am 29. September gelobten SPÖ und ÖVP, neue Wege gehen zu wollen - jetzt vor Weihnachten ist davon nur noch der sprichwörtliche Wunsch ans Christkind geblieben. Wenn die beiden Parteien so weitermachen, werden sie nicht einmal die derzeit ohnehin sehr geringe Erwartungshaltung erfüllen können. Und nach der nächsten Wahl wird die "große Koalition" dann wohl endgültig Geschichte sein.

