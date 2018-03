UUX iTaaS-Plattform ist Live und treibt Telenors hochmoderne Multiscreen-TV-Lösung MyTV an

(PRN) - - Telenor und UUX sind Partner und bringen MyTV auf den Markt, einen Internet-TV-Service der nächsten Generation, der zuerst für Telenor-Kunden in Ungarn bereitgestellt wird

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - UUX hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen an Telenor Hungary eine der weltweit ersten Plattformen für Internet TV as-a-Service (iTaaS) geliefert hat. Mit der Komplettlösung von UUX kann Telenor seinen Abonnenten den Service MyTV anbieten, der Live-TV, Catch-up-TV und Video-auf Abruf umfasst, und auf den man von allen mit dem Internet verbundenen Geräten und Bildschirmen zugreifen kann.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131210/MX30585LOGO-a

) (Foto:

http://photos.prnewswire.com/prnh/20131210/MX30585LOGO-b

)

Christopher Laska, CEO von Telenor Hungary, und Lou Schwartz, CEO von UUX, haben den MyTV-Service heute offiziell in Budapest gestartet.

Die intelligente Cloud-Streaming-Plattform iTaaS von UUX ist in der Lage, Millionen von täglichen Multiscreen-Interaktionen zu organisieren und zu unterstützen. Sie sorgt für eine 'einheitliche' Smartphone-basierte Benutzeroberfläche, die die Entdeckung, Steuerung und den Konsum von Inhalten über Live- und Catch-up-Fernsehen sowie Video-auf-Abruf über alle mit dem Internet verbundenen Geräte und Bildschirme ermöglicht.

Der Service wird mit 14 integrierten Kanälen bereitgestellt, die Nachrichten, Kinderprogramm, Sport und allgemeine Programme bieten, u. a. AXN, AXN White, AXN Black, DUNA, DUNA WORLD, Fashion Box, FilmBox, FilmBox Arthouse, FilmBox Extra, M1, M2, Sundance channel, Story4, Story5 und in naher Zukunft noch viele weitere.

Nutzer von Telenor MyTV werden unbegrenzten Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek von Premium-Hollywood-Inhalten haben, wozu in den ersten drei Monaten auch gebührenfreie Filme und TV-Serien gehören. Die zukünftige Erweiterung wird die Einführung von verschiedenen Paketen für Telenor-Abonnenten umfassen.

"Telenor Hungary ist stolz, MyTV als bahnbrechenden neuen Service auf dem ungarischen Markt einzuführen. Wir legen unseren Schwerpunkt auf einen komfortablen, leicht zu bedienenden Service mit einem Angebot von hochwertigen Inhalten, die durch unsere Partner bereitgestellt werden. Wir werden den Service kontinuierlich verbessern und unser TV- und Videoangebot auf Grundlage der Kundenrückmeldungen erweitern", sagte Christopher Laska, CEO von Telenor Hungary.

"Das unglaubliche Tempo der Umsetzung bei Telenor zeigt, dass unser System eine wirkliche Komplettlösung ist", sagte Lou Schwartz, CEO von UUX. "Wir haben eine erstklassige Lösung entwickelt, die nahtlose Multiscreen-Erlebnisse bietet und diese ermöglicht, ohne dass ein CAPEX-Investment erforderlich ist. Ich freue mich sehr, dass die Abonnenten von Telenor Hungary die ersten in Europa sind, die von unserer Plattform iTaaS profitieren werden, und ich bin zuversichtlich, dass MyTV bald Telenor-Kunden in ganz Ungarn Unterhaltung bietet."

Über TELENOR de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@45859d8dTelenor Hungary wurde im Jahr 1994 unter dem Namen Pannon GSM als Teil der Telenor-Gruppe gegründet. Mit mehr als 1.100 Mitarbeitern und einem Marktanteil von 30 % ist das Unternehmen einer der führenden Mobilfunkanbieter im ungarischen Markt. Telenor Hungary bietet effiziente, kostengünstige und leicht zu bedienende Telefonie- und Datendienste, mobile Inhalte sowie Mehrwertdienste für 3,5 Millionen Verbraucher und Firmenkunden. Mit seinem kontinuierlich aktualisierten Hipernet-Netzwerk und den innovativen Lösungen ist das Unternehmen ein langfristiger Investor in Ungarn. Telenor hat sich schon seit Jahren den transparenten und ethischen Unternehmensaktivitäten verpflichtet. Das Unternehmen war der erste ungarische Mobilfunkanbieter, der sich dem Corporate Supporters Forum of Transparency International in Ungarn angeschlossen hat.

Über UUX de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@472ab7a3UUX ist ein neues Unternehmen an vorderster Front der Over-the-top-Videotechnologie (OTT) und ein wichtiger Akteur in der technologischen Revolution Internet-Fernsehen. Die Mission des Unternehmens ist es, Netzwerkbetreibern eine marktreife Internet TV-as-a-Service (iTaaS)-Plattform komplett aus einer Hand zur Verfügung zu stellen, damit diese einfach und kosteneffizient Internet-Fernsehdienste für ihre Abonnenten umsetzen können.

Das Unternehmen ist in Privatbesitz und hat seinen Sitz in Großbritannien mit Büros in London, Madrid, Mexiko, Miami und Sao Paulo.

Medienkontakte UUX Platform PR für UUX Cecilia Ruiz Matt Steven / Head of Communications David Bramley Tel.: +1-310-745-2025 Tel.: +44-207-486-4900 cecilia.ruiz@uux.com matt @ platformpr.com

Web site: http://www.uux.com/