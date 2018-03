Gremiensitzungen der APA mit Vertragsverlängerung und Auszeichnung

Chefredakteur Michael Lang für weitere vier Jahre in seiner Funktion bestätigt - Alfred Geiringer-Ring für langjährigen APA-Geschäftsführer Konrad Tretter

Wien (OTS) - Die Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat der APA -Austria Presse Agentur, die heute, Dienstag, stattfanden, brachten zukunftsweisende Ergebnisse. Michael Lang wurde für weitere vier Jahre als APA-Chefredakteur bestellt, seine neue Vereinbarung läuft bis Ende Juli 2018.

Konrad Tretter, der mit Jahresende seine Funktion als Geschäftsführer der APA zurücklegen wird, erhielt für seine Verdienste in den 46 Jahren seiner Unternehmenszugehörigkeit den Alfred Geiringer-Ring. Dieser ist die höchste Auszeichnung der APA und wird an jene Personen verliehen, die sich um die Unabhängigkeit der APA in außerordentlichem Ausmaß verdient gemacht haben. Tretter zeichnete vor allem für den Aufbau einer breiten Kundenbasis verantwortlich, die den Grundstock der wirtschaftlichen Unabhängigkeit der APA bildet. Ihm folgt mit 1. Jänner 2014 Clemens Pig nach, der bisher die Position des Bereichsleiters Marketing & Verkauf inne hatte.

