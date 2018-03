VP-Juraczka ad Gebühren: Valorisierungsgesetz muss endlich der Vergangenheit angehören

Wien (OTS) - "Angesichts der heute verlautbarten Gebührenerhöhung für Kanal, Wasser und Müll fordert die ÖVP Wien erneut die Abschaffung des Wiener Valorisierungsgesetzes. Obwohl der Rechnungshof feststellte, dass die Stadt Wien Überschüsse aus dem Gebührenhaushalt erwirtschaftet, wird weiterhin an den ungerechtfertigten und einschneidenden Anhebungen festgehalten. Es kann nicht sein, dass seitens Rot-Grün permanent an der Belastungsschraube gedreht wird anstatt endlich das Einsparungspotential zu heben, das in Wien schlummert", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka in Reaktion auf die Aussagen des Büros von Finanzstadträtin Brauner gegenüber der APA.

"Die ÖVP Wien hat in der Vergangenheit zahlreiche Anträge bezüglich der Aufhebung des Valorisierungsgesetzes im Wiener Landtag gestellt, diese wurden jedoch stets von der rot-grünen Mehrheit abgelehnt. Obwohl die Grünen dieses Gesetz noch zu Oppositionszeiten vehement kritisierten und die Abschaffung forderten, fallen sie, so wie auch bei sämtlichen anderen Themen, wieder einmal um. Was wir benötigen ist eine Gebührenbremse, damit den Bürgerinnen und Bürgern mehr Geld zum Leben bleibt, und kein unsoziales Valorisierungsgesetz", so Juraczka abschließend.

