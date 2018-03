SPÖ Floridsdorf: Georg Papai als neuer Bezirksvorsteher designiert

Heinz Lehner, 20 Jahre an der Spitze der Bezirksvertretung Floridsdorf, übergibt im März 2014 die Amtsgeschäfte.

Wien (OTS/SPW-K) - Heinz Lehner, seit 1994 Bezirksvorsteher in Wien Floridsdorf, wird im kommenden Frühjahr dieses Amt zurücklegen. Zu seinem designierten Nachfolger ist gestern Abend im Bezirksparteipräsidium der SPÖ Floridsdorf Georg Papai, derzeit Klubvorsitzender der SPÖ Floridsdorf, gekürt worden. Der 40jährige Papai soll im März 2014 die Nachfolge von Heinz Lehner antreten.

"Mit der persönlichen Entscheidung von Heinz Lehner für einen Generationenwechsel und dem gestrigen Beschluss für seine Nachfolge als Bezirksvorsteher haben wir sichergestellt, dass die erfolgreiche Entwicklung unseres Bezirks weitergeführt wird. Die SPÖ Floridsdorf stellt mit dieser Weichenstellung ihre personelle Stärke unter Beweis. Heinz Lehner zeichnete jahrzehntelang - zuletzt rund 20 Jahre als Bezirksvorsteher - maßgeblich für den Aufschwung Floridsdorf verantwortlich. Mit Georg Papai haben wir einen sehr erfahrenen und kompetenten Nachfolger, der bereits seit vielen Jahren in Floridsdorf und als Mandatar in der Bezirksvertretung aktiv ist, designiert", betonte Stadtrat Michael Ludwig, Vorsitzender der SPÖ Floridsdorf.

Georg Papai, Jahrgang 1973, ist bereits seit frühen Jahren politisch aktiv. Er engagierte sich in der Sozialistischen Jugend, war deren Vorsitzender in Floridsdorf und in Wien. 1996 wurde Papai in die Bezirksvertretung gewählt. Gleichzeitig war er auch in der Gewerkschaftsbewegung aktiv und von 2000 bis 2006 für die Gewerkschaft der Privatangestellten beruflich tätig. Seit 2008 ist Georg Papai Klubvorsitzender der SPÖ Floridsdorf. Er ist zudem auch Abteilungsleiter und leitender Sekretär in der SPÖ

Wien.

Heinz Lehner wurde bereits 1983 in die Bezirksvertretung in Wien Floridsdorf gewählt. Ab 1990 war Lehner zudem auch Bezirkssekretär der SPÖ-Floridsdorf. Von 1991 bis 1994 war Heinz Lehner Bezirksvorsteher-Stellvertreter. 1994 wurde er schließlich zum Bezirksvorsteher gewählt. Seit März 2009 ist Heinz Lehner auch stv. Klubvorsitzender des SPÖ Rathausklubs.

Ein ausführliches Pressegespräch zu den Entwicklungen des Bezirks während der Amtszeit von Bezirksvorsteher Heinz Lehner sowie den Vorhaben des neuen Bezirksvorstehers Georg Papai wird es zeitgerecht vor dem Wechsel geben.

