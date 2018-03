Großes Ehrenzeichen des Landes NÖ für Miguel Herz-Kestranek

LH Pröll: "Danke für kritische Auseinandersetzung mit öffentlichem Leben"

St. Pölten (OTS/NLK) - Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll überreichte heute, Dienstag, dem vielseitigen Künstler Miguel Herz-Kestranek das Große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. "Du bist einer, der das Bundesland Niederösterreich ins Herz geschlossen hat", so Pröll zu Herz-Kestranek. Er bedankte sich bei dem Künstler, dass dieser "am öffentlichen Leben teilnimmt" und sich auch "kritisch damit auseinandersetzt", beispielsweise mit seinem Statement beim Europa-Forum Wachau. "Das führt zu einer Aufwertung des Standortes Niederösterreich", so der Landeshauptmann.

"Aus tiefer Überzeugung haben wir den Schritt gesetzt, Niederösterreich ein kulturelles Profil zu geben", meinte der Landeshauptmann im Blick zurück. Als Beispiel für die Bereitschaft der Künstlerinnen und Künstler, sich dahingehend einzubringen, nannte Pröll den Schauspieler Herz-Kestranek. "Aus jeder Auseinandersetzung mit Künstlern entsteht ein Impuls und damit Innovationskraft", so der Landeshauptmann.

Herz-Kestranek bedankte sich für die Auszeichnung und versicherte:

"Auch wenn ich ein leidenschaftlicher Salzkammergutler bin, ich werde immer einen Riesenplatz für Niederösterreich im Herzen haben." Viele Dinge hätten ihn in diesem Land bewegt, und er habe das Land "schätzen und lieben gelernt", so Herz-Kestranek. Begeistert sei er vor allem von der "unglaublichen Vielfalt" und dem "Geist, der in dem Land herrscht".

