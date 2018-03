Groß fordert Überwachung der Menschenrechte - Burgenland und Salzburg ohne Kontrolle

Eisenstadt (OTS) - Am 29.08.2008 wurde in Österreich die (CRPD) Convention on the rights of persons with disabilities (UN Konvention - Übereinkommen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen) ratifiziert.

Die CRPD konkretisiert die Rechte von Menschen mit Behinderungen wie folgt: "Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der Ihnen innewohnenden Würde zu fördern.

Definition von Menschen mit Behinderungen lt. Art. 1: "Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren, ihre volle und wirksame Teilhabe gleichberechtigt mit anderen an der Gesellschaft behindern können."

Chronische Krankheiten oder irreversible Alterserscheinungen, aufgrund derer die Teilhabe an der Gesellschaft erschwert oder verunmöglicht wird, sind erfasst.

Als Diskriminierung aufgrund von Behinderungen gilt: "...jede Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, das auf die Gleichberechtigung mit anderen geründete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen der Diskriminierung, einschließlich der Versagung angemessener Vorkehrungen."

Zur Förderung, zum Schutz und zur Überwachung der Durchführung dieses Übereinkommens soll ein Monitoring - Ausschuss installiert werden.

Ein Bundes Monitoring Ausschuss wurde eingerichtet. Auf Länderebene haben Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Wien ein Organ zur Überwachung der CRPD. In Kärnten ist der Chancengleichheitsbeirat mit der Umsetzung betraut. In Vorarlberg gibt es die Antidiskriminierungsstelle, in der Steiermark wurde die Einsetzung einer entsprechenden Stelle festgelegt.

Im Burgenland und in Salzburg gibt es bisher überhaupt keine Regelungen.

Ein wesentliches Merkmal des Monitoring Ausschusses ist etwa die Einbeziehung der Zivilgesellschaft um eine Überwachung und Umsetzung zu gewährleisten.

Deshalb ist es notwendig auch im Burgenland einen entsprechenden Ausschuss ins Leben zu rufen, um auch hier die Umsetzung der Menschenrechte sicherzustellen und sich ebenfalls an internationale Abkommen zu halten. Wir stehen für Gespräche bereit, so der ÖZIV Burgenland. Präsident Hans-Jürgen Groß.

ÖZIV Burgenland - gemeinsam sind wir stark

