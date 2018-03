CERN-Physikerin Claudia-Elisabeth Wulz hält Vortrag an FH Kärnten

Villach (OTS) - Unter dem Titel "Vom Higgs-Boson zur Weltformel" hält die international anerkannte Physikerin Claudia-Elisabeth Wulz einen Vortrag am Standort Villach der Fachhochschule Kärnten. Die Forscherin arbeitet am CERN, der europäischen Organisation für Kernforschung, an jenem Physikprogramm, an dem 2012 das Higgs-Boson entdeckt wurde. Peter Higgs und Francois Englert wurde für die Theorie dahinter der diesjährige Physik-Nobelpreis zuerkannt. In ihrem Vortrag erklärt Claudia-Elisabeth Wulz, wie dieses Teilchen gefunden wurde und warum es für die Existenz des Universums, wie wir es kennen, so wesentlich ist. Der Vortrag gibt zudem Einblicke in den aktuellen Stand der Forschung und Ausblicke auf mögliche faszinierende Entdeckungen wie Supersymmetrie, schwarze Löcher oder neue Dimensionen.

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit KELAG, dem Arbeitskreis Energie (ÖPG) und der Stadt Villach ausgerichtet.

Freier Eintritt!

Datum: 17.12.2013, um 19:00 Uhr



Ort:

Fachhochschule Kärnten, Standort Villach

Europastraße 4, 9524 Villach



