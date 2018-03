Empfehlung des ORF-Publikumsrats

Wien (OTS) - Der ORF-Publikumsrat hat in seiner Plenarsitzung vom Dienstag, dem 10. Dezember 2013, unter dem Vorsitz von Mag. Hans Preinfalk, folgende Empfehlung zur Europaberichterstattung des ORF einstimmig beschlossen:

Der Publikumsrat hat vor fast genau fünf Jahren das letzte Mal eine Empfehlung an die Geschäftsführung zum Thema Europa beschlossen. In der Zwischenzeit hat der ORF in der Europaberichterstattung positive Akzente gesetzt (zum Beispiel "Inside Brüssel", "Mein Berlin, Brüssel ..."). Der Publikumsrat sieht das auch als seinen Erfolg, weil die kontinuierliche Thematisierung der Europaberichterstattung durch das Gremium den Ausbau dieses Programmschwerpunkts sicherlich gefördert hat. Der ORF-Publikumsrat fordert die Geschäftsführung in Erfüllung des ORF-Kernauftrags zur Förderung des Verständnisses für die europäische Integration auf, folgende Maßnahmen umzusetzen:

-) Der Publikumsrat begrüßt die geplanten Aktivitäten der Programmverantwortlichen des ORF zur Europawahl 2014. Alle zusätzlichen Programmvorhaben sollten nach der Wahl daraufhin geprüft werden, ob sie nicht in das normale Programm übernommen werden könnten.

-) "Inside Brüssel" in einer weiterentwickelten Version oder ein Europamagazin ist in einem der Vollprogramme des ORF zu senden.

-) Die Forderung nach mehr Berichten aus anderen, vor allem aus benachbarten EU-Ländern hat zusätzliche Aktualität erhalten.

-) Konsumenten- und Service-Themen sowie Informationen über soziale und wirtschaftliche Zusammenhänge mit Bezug zu Europa und zur Europäischen Union sollen verstärkt ins Programm aufgenommen werden.

-) Die Wissensvermittlung hinsichtlich der Funktionsweise der Europäischen Union und ihrer Tätigkeit soll verstärkt werden.

-) Gerade in der Information zur Europawahl müssen auch die Defizite europäischer Politik kritisch thematisiert werden.

-) Die ORF-Geschäftsführung soll sich im Verbund mit anderen öffentlich-rechtlichen Anbietern in Europa (EBU) zur Entwicklung einer europäischen Öffentlichkeit bekennen.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

ORF-Büro der Gremien

(01) 87878 - DW 12213

http://publikumsrat.ORF.at