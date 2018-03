ÖGB: Keine Privatisierung wichtiger Versorgungsbetriebe

Keine volkswirtschaftlich nachteiligen Experimente

Wien (OTS/ÖGB) - "Wir teilen die Ablehnung der Personalvertretungen und der Gewerkschaft, was die Privatisierung wichtiger Versorgungsbetriebe wie Energie, Postdienstleistungen oder Telekommunikation betrifft", sagt ÖGB-Vizepräsidentin Sabine Oberhauser. "Wozu es führt, wenn man aus rein ideologischen Gründen wichtige Betriebe oder Beteiligungen privatisiert, wurde uns am Beispiel Austria Tabak in schlechtester Weise vorgezeigt. Aus rein ideologischen Gründen wurde ein gut gehendes Unternehmen für einen einmaligen Verkaufserlös privatisiert, die Einnahmen, die jährlich durch die Dividenden ins Budget geflossen sind, sind für immer weg."

"Österreich muss mit seiner Wirtschafts-, Industrie- und Infrastrukturpolitik auf eine anspruchsvolle Strategie setzen. Es wäre ein fataler Fehler, als Antwort auf die europaweiten Budgetprobleme mit volkswirtschaftlich nachteiligen Privatisierungen oder mit dem Streichen bzw. Zurückschrauben von Zukunftsinvestitionen zu reagieren", so Oberhauser. Der ÖGB spricht sich für eine Stärkung der Rolle der ÖIAG aus, zuletzt beim Bundeskongress im Juni 2013. Der Staat müsse sich, so die Forderung, über die Holding ÖIAG verstärkt an wichtigen Unternehmen beteiligen, damit Arbeitsplätze in Österreich erhalten bleiben. Auch Energieunternehmen müssten mehrheitlich in öffentlichem Eigentum bleiben. "Post, Telekom und OMV, aber auch Verbund, sind Schlüsselbetriebe, die die Bevölkerung mit wichtigen Leistungen versorgen", so Oberhauser. "Es geht um Versorgungssicherheit und um Arbeitsplätze. Zum Wohl der Menschen in Österreich und zum Wohl der Beschäftigten dieser Unternehmen müssen diese in mehrheitlichem Eigentum des Staates bleiben."

Der ÖGB fordert:

- Die ÖIAG soll die Anteile an den ihr zugeordneten Unternehmen langfristig halten, gegebenenfalls auch Anteile aufstocken und sich an strategischen österreichischen Schlüsselunternehmen beteiligen. - In Post AG und A1 Telekom Austria AG muss der Staat zumindest Kernaktionär bleiben.

- Die ÖIAG darf keine Ausverkaufsgesellschaft zum Vorteil von Spekulanten werden. Für den Fall einer Kapitalerhöhung muss die ÖIAG in die Lage versetzt werden, mitzuziehen.

- Die ÖIAG soll wieder eine echte staatliche Beteiligungsgesellschaft werden, um Firmen und Arbeitsplätze in Österreich zu halten und zu stabilisieren. Der Modus der Bestellung der EigentümervertreterInnen ist umgehend zu verändern. Die ÖIAG darf keine Spielwiese der Industriellenvereinigung bleiben.

- Die Bestellung des Aufsichtsrats der ÖIAG (der Eigentümervertreter) soll künftig durch den Bund als 100-Prozent-Eigentümer erfolgen, da dieser die strategischen Vorgaben macht und auch die Letztverantwortung hat.

- Der ÖGB bekennt sich zum mehrheitlichen öffentlichen Eigentum an den Energieunternehmen bzw. an der für eine Energieversorgung notwendigen und funktionierenden Infrastruktur im Sinne einer gesicherten Daseinsvorsorge.

