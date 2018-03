Kucharowits/Ebhart-Kubicek: "Gewalt gegen Frauen ist eine klare Menschenrechtsverletzung"

Informationsdefizit über Maßnahmen gegen Gewalt beseitigen

Wien (OTS/SK) - Im Rahmen der Kampagne "16 Tage gegen Gewalt", die mit dem heutigen Tag der Menschenrechte ihren Abschluss findet, hat die Junge Generation in der SPÖ auf das Thema Gewalt gegen Frauen, die eine klare Menschenrechtsverletzung darstellt, aufmerksam gemacht. "Hilfestellungen im Ernstfall, wesentliche Fakten und Informationen wurden täglich auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht, um eine Sensibilisierung und ein Bewusstsein für diese menschenverachtenden Handlungen zu erreichen", so Nationalratsabgeordnete und JG-Bundesvorsitzende Katharina Kucharowits.****

"Sei es die Frauenhelpline unter 0800/222 555, die Angebote der Frauenhäuser oder die Gewaltschutzzentren: Ein Hilfsangebot für betroffene Frauen ist in großem Umfang gegeben. Wir wollen Frauen Mut machen und zeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich zu wehren", stellt Katharina Ebhart-Kubicek, Leiterin des Frauenarbeitskreises der Jungen Generation in der SPÖ fest.

Immer noch gibt es ein Informationsdefizit, welche Möglichkeiten Frauen im Fall eines Gewaltaktes haben und wohin sie sich wenden können. "Es ist unsere Aufgabe als politisch aktive Menschen, dafür zu sorgen, dass sich jede Frau in unserem Land sicher fühlen kann", betonen Kucharowits und Ebhart-Kubicek abschließend. (Schluss) sc

