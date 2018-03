Grüne Niederösterreich legen Gleise in den Landtag

Aktuelle Stunde für Ausbau der Bahnnetze

St. Pölten (OTS) - Die Grünen werden in der Landtagsitzung kommenden Donnerstag die Schließung diverser Bahnlinien thematisieren. Prominente Schließungs-Beispiele: Ybbstalbahn und Thayatalbahn. Derzeit werden in den Regionen sogar Gleise entfernt: "Damit wird zerstört, was wir eigentlich so dringend brauchen: Der Schienenverkehr muss DIE Alternative zum Auto sein. Autofahren wird immer teurer und belastender. Unsere Pendler und Pendlerinnen stehen planmäßig im Stau. Daher braucht es einen massiven Ausbau des Öffentlichen Verkehrs und ein günstiges Angebot an die Menschen. Die Nachfrage folgt automatisch, die Investitionen in den Öffentlichen Verkehr werden sich auszahlen", ist sich Amrita Enzinger, Verkehrssprecherin der Grünen im NÖ Landtag, sicher.

Die Grünen werden in der aktuellen Stunde bei der NÖ Landesregierung daher

- den sofortigen Stopp des Entfernens der Bahngleise;

- den raschen Ausbau der Infrastruktur in den Regionen;

- mehr Zuggarnituren auf hochfrequentierten Pendlerstrecken

- und das günstige 365-Euro-Jahresticket für alle Öffis in NÖ einfordern.

",Schnelle und kostengünstige Mobilität für alle NiederösterreicherInnen' - das sollte das Motto des Landes Niederösterreich für 2014 sein", so die grüne Landtagsabgeordnete Amrita Enzinger.

