Initiativen für Kinder gescheitert - Systemfehler oder Interessensmangel?

Straßburg (OTS) - Schriftliche Erklärungen waren im Europäischen Parlament ein wirksames und geeignetes Mittel unter anderem, um die Aufmerksamkeit der Parlamentarier und in der Folge die der Öffentlichkeit auf bestimmte Themen zu fokussieren. Im Fall einer erfolgreichen Schriftlichen Erklärung wird eine Debatte zu dem thematisierten Tätigkeitsbereich der Union begonnen oder erneut aufgegriffen. "Unsere, von der Arbeitsgruppe `European Advocates for Epilepsy` initiierte Schriftliche Erklärung zur Epilepsie war seinerzeit ein sehr großer Erfolg, 459 Abgeordnete haben sie unterzeichnet.

Wir konnten damit ein Zeichen setzen, sodass dieser Erkrankung und ihren Folgen in der Gesellschaft mehr Beachtung geschenkt wird, auch das verstehe ich unter der Arbeit von Europaparlamentariern", bestätigt MdEP Werthmann.

"Sie können mir glauben, ich bin von diesem Instrument äußerst überzeugt gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, als das System gravierend geändert wurde." MdEP Werthmann bezieht sich dabei unter anderem auf formale Änderungen. So ist es beispielsweise zwischenzeitlich nicht mehr möglich, die Schriftlichen Erklärungen direkt vor dem Plenarsaal zu unterschreiben, was von den Abgeordneten gerne genutzt wurde. "Mittlerweile gibt es ein Büro, in dem die Listen zur Unterschrift aufliegen. Dieser Weg kostet in Straßburg zusätzliche und wertvolle Zeit, die bedauerlicherweise nur noch verhältnismäßig wenig Kollegen investieren, wobei ich das absolut verstehe. Es gibt keine rationale und sinnvolle Begründung, warum man vom bisherigen Unterschriftenprozedere abgewichen ist", zeigt MdEP Werthmann sich verärgert.

In den vergangenen drei Monaten, der Frist, in der genügend Unterzeichner gefunden werden müssen, hat MdEP Werthmann ebenfalls Schriftliche Erklärungen online gehabt, die sie entweder initiiert oder mit unterzeichnet hat. Die Frist für alle drei ist am gestrigen Abend ausgelaufen. Angelika Werthmann: "Es handelt sich um die Schriftliche Erklärung Nr. 12 'zum Schutz von Kindern in Entführungsfällen unter anderem im Kontext von Sorgerechtsstreitigkeiten', Nr. 13 'zur Förderung von Rechtskundeunterricht' und Nr. 14 'zum Schutz von Kindern und ihren Rechten im Zusammenhang mit dem an Kinder gerichteten Internet-Namensraum'.

Es mag einerseits der Fall sein, dass manche meiner Kolleginnen und Kollegen am Schutz von Kindern kein Interesse haben, denn 'mit Kindern lassen sich keine Wählerstimmen gewinnen' oder, um es mit einem anderen Zitat auszudrücken, 'Kinder sind gar nicht unser politisches Thema'. Aussagen wie diese habe ich in den vergangenen Wochen nur allzu oft gehört und dies stimmt mich äußerst nachdenklich.

Andererseits hat es auch die erwähnten Veränderungen im System gegeben und es stellt sich wirklich die Frage, warum zum Beispiel die zwei betreffenden Schriftlichen Erklärungen zum Schutz von Kindern nun leider hinfällig sind."

Von 766 möglichen Unterschriften haben die Schriftliche Erklärung Nr. 12 lediglich 90, Nr. 14 immerhin 227 erreicht. Damit eine Schriftliche Erklärung allerdings wirksam wird, muss mindestens die Hälfte der Abgeordneten, die Mehrheit, eine Unterschrift abgeben. "Ich bedauere, dies sagen zu müssen, aber auch ich werde mich nach diesen Erfahrungen von den Schriftlichen Erklärungen zurückziehen. Ich habe die sozusagen 'letzten' Schriftlichen Erklärungen unterschrieben, zu deren Unterstützung ich auch stehen kann.

Wir werden andere Wege finden, solche Themen bekannt zu machen, hier bin ich äußerst zuversichtlich", ergänzt MdEP Werthmann abschließend.

Links zu den Schriftlichen Erklärungen

Nr. 12:

http://www.ots.at/redirect/europarl5

Nr. 13:

http://www.ots.at/redirect/europarl6

Nr. 14:

http://www.ots.at/redirect/europarl7

Zur Epilepsie:

http://www.ots.at/redirect/europarl8

