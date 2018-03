Westbahn: Weitere Attacke auf Niederösterreichs PendlerInnen

AKNÖ-Wieser gegen weitere Bahn-Privatisierung

Wien (OTS/AKNÖ) - Mit 15. Dezember steht der Fahrplanwechsel bei den Öffis an. Bei den Fahrplänen ändert sich kaum etwas, Ärgernis erregen die anhaltenden Änderungen bei der Westbahn AG. Die private Westbahn hält nicht mehr im Tullnerfeld, hier springen die ÖBB ein. Die Westbahn verlangt seit September Aufpreise von den PendlerInnen. Jetzt sollen auch SchülerInnen und Lehrlinge zur Kasse gebeten werden und das auch am Wochenende. "Die Westbahn will scheinbar ihre Kunden vertreiben", kritisiert AKNÖ-Präsident Markus Wieser und spricht sich gegen weitere Privatisierungen bei der Bahn aus.

Drei Viertel der niederösterreichischen ArbeitnehmerInnen arbeiten außerhalb ihrer Wohngemeinden. Viele von ihnen sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Vor allem die AuspendlerInnen nach Wien benötigen ein verbessertes Verkehrsangebot, da das Parken dort immer mehr erschwert wird. "Wir brauchen mehr öffentlichen Verkehr in Niederösterreich. Und es muss für die Pendlerinnen und Pendler möglich sein, mit einem Ticket alle Verkehrsanbieter nutzen zu können", fordert Wieser. Er tritt gegen eine weitere Marktöffnung auf der Schiene ein, wenn diese auf dem Rücken der PendlerInnen ausgetragen wird. Der Gedanke des Verkehrsverbundes, mit einem Ticket alle Anbieter nutzen zu können, muss im Vordergrund stehen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der von den PendlerInnen regelmäßig bei der AKNÖ eingefordert wird, ist die Verlässlichkeit. "Jemand, der jeden Tag öffentlich unterwegs ist, muss sich auf die Verkehrsmittel verlassen können. Verlässlichkeit ist das Um und Auf im öffentlichen Verkehr. Informationen über Verkehrsstörungen sind dabei unerlässlich", sagt Wieser.

