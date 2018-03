FP-Seidl zu Praterstern: FPÖ fordert generelles Alkoholverbot!

Jetzt Nägel mit Köpfen machen

Wien (OTS/fpd) - In der gestern seitens der FPÖ einberufenen Sondersitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt wurde der freiheitliche Antrag auf generelles Alkoholverbot am Praterstern zwar abgelehnt, es kam jedoch trotzdem Bewegung in die Causa, berichtet heute der Leopoldstädter FPÖ-Obmann, LAbg. Wolfgang Seidl.

Die Sozialisten scheinen nun endlich aus der Herbstdepression erwacht und haben Handlungsbedarf geortet. Schließlich brachte die SPÖ einen Resolutionsantrag ein, der den freiwilligen Verzicht auf Verkauf alkoholischer Getränke (außer in Lokalen und Schanigärten) vorsieht. "Das ist einmal ein erster Schritt in die richtige Richtung", zeigt sich Seidl erfreut.

Die FPÖ fordert nun, dass im heurigen Jahr noch zumindest eine Sitzung der Sozialkommission stattfindet, um die Probleme, die es gibt anzusprechen und Lösungsmöglichkeiten mit den zuständigen Stellen (Polizei, FSW, Psychosozialer Dienst, SAM,....) zu finden. "Weiters werden wir den Bezirksvorsteher tourlich fragen, wie denn seine Verhandlungen betreffend freiwilliger Verzicht auf Verkauf alkoholischer Getränke aussieht, kündigt Seidl an und hält abschließend fest, "ein erster kleiner Schritt ist getan - nun müssen aber zügig die nächsten Schritte in Richtung generelles Alkoholverbot folgen." (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794