Würth-Hochenburger übernimmt Teilbereich "Bauprodukte" der Fa. Nägelebau GmbH

Innsbruck (OTS) - Die Firma Würth-Hochenburger GmbH übernimmt am 01.01.2014 den Teilbereich "Bauprodukte" der Fa. Nägelebau GmbH. Die in diesem Geschäftsbereich beschäftigten Mitarbeiter werden ebenfalls übernommen. Würth-Hochenburger (kurz WH) ist seit 2008 in Vorarlberg mit einer Baustoffniederlassung in Röthis, Bundesstraße 20, vertreten. Durch die Übernahme des Teilbereichs "Bauprodukte" der Firma Nägelebau wird das Sortiment um den Produktbereich Garten- und Landschaftsbau erweitert. Ergänzend hierzu werden Mitte 2014 die Lager- und Logistikflächen für das klassische WH-Sortiment erheblich ausgebaut. Nach Abschluss der Umbau- und Erweiterungsarbeiten stehen der Niederlassung ca. 5.000 m2 Hallenfläche und ca. 12.000 m2 Freilager zur Verfügung. Damit bietet WH in Vorarlberg seinen Kunden beste Voraussetzungen, um den kompletten Service von WH vollständig nutzen zu können.

Facts Würth-Hochenburger GmbH

Firmengründung: 1922 in Innsbruck

Geschäftsführung: Alfred Bernhard (CEO), Othmar Lutz (CFO) Standorte: 19 Baustoffniederlassungen, 8 Baumärkte, 1 Produktionsbetrieb

in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich und Bayern MitarbeiterInnen: 571 MitarbeiterInnen (Stand 30.11.2013)

