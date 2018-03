Aktuelle Zurich Studie: Daheim ist's doch am schönsten

Wien (OTS) - Leben, wo andere Urlaub machen - vermeintlich ein Traum vieler, bedenkt man die einschlägigen TV-Formate, die immer wieder Auswanderer beim Umzug in ein neues Land begleiten. Eine von Zurich beauftragte internationale Studie untersuchte die Bereitschaft und Gründe für eine Auswanderung, fragte nach den Rahmenbedingungen, die das neue Zuhause in der Fremde bieten muss und ermittelte, welche Regionen besonders beliebt für einen Neuanfang sind.

Die Frage, ob sie schon jemals einen Neustart in einem anderen Land in Erwägung gezogen hätten, verneinten 7 von 10 ÖsterreicherInnen. Begründet wird dies damit, dass man sich kein besseres Land zum Leben vorstellen kann und man sich in Österreich sicher fühlt. Nur 5% der Befragten gaben an, bereits außerhalb Österreichs gelebt zu haben und nur eine/r von 100 hat konkrete Auswanderungspläne. Eine Heimatverbundenheit, mit der sich Österreich an die Spitze der befragten EuropäerInnen stellt. Auch in Deutschland und in der Schweiz empfinden viele das eigene Land als das beste und sicherste, die Ergebnisse liegen jedoch deutlich hinter Österreich. Nur Australien kann die tiefe Verwurzelung der ÖsterreicherInnen übertreffen: etwa die Hälfte der AustralierInnen sind sich sicher: es gibt kein besseres Land als das ihre. Ganz anders ist die Situation in Russland: hier hat schon fast die Hälfte aller Befragten über eine Auswanderung nachgedacht, die Angst vor diesem entscheidenden Schritt hat sie jedoch zurückgehalten. Immerhin 10% geben aber an, bereits entsprechende Vorbereitungen zu treffen.

Bessere Jobaussichten im Ausland werden länderübergreifend betrachtet als häufigster Grund genannt, das Heimatland zu verlassen. In wirtschaftlich stabilen Ländern ist es hingegen vor allem die Liebe, für die viele einen Neustart im Ausland wagen. So werden in der DACH-Region vorwiegend die Liebe und Abenteuerlust als Beweggründe angegeben, während es in Italien, Spanien, Irland und Portugal vor allem die Hoffnung auf einen besseren Job ist, die viele über das Auswandern nachdenken lässt. Bemerkenswert ist auch, dass es neben Österreich kein anderes Land gibt, in dem so viele bereit wären, ihre Heimat aufzugeben, weil der Partner im Ausland lebt.

Bei der Auswahl des Ziellandes spielen international betrachtet die Jobsicherheit (43%), eine niedrige Kriminalitätsrate (39%) sowie politische Stabilität (38%) zentrale Rollen. Insbesondere in den DACH-Ländern wird aber auch der sozialen Absicherung große Bedeutung beigemessen. So gab etwa jede/r zweite ÖsterreicherIn an, dass das neue Heimatland auch ein entsprechendes soziales Netz hinsichtlich Kranken- und Berufsunfähigkeits-Versicherung bieten müsse. Christine Theodorovics, verantwortliches Vorstandsmitglied für den Bereich Lebensversicherung bei Zurich in Österreich zu den Umfrageergebnissen: "Dass die Österreicherinnen und Österreicher einen hohen Anspruch an das soziale Netz eines Landes stellen, ist nicht überraschend - schließlich sind sie diesen hohen Standard von Österreich gewohnt. Aber auch hier wird es Einschnitte geben. Die Gesetzesänderung zur staatlichen Berufsunfähigkeitsversicherung, die mit 01. Jänner 2014 in Kraft tritt und u.a. bei Arbeitsfähigkeit verpflichtend Umschulungen vorsieht, macht einmal mehr deutlich, dass die private Vorsorge auch in Ländern mit einem stabilen Sozialsystem künftig massiv an Bedeutung gewinnen wird."

Als die weltweit attraktivsten Regionen für einen Neustart werden USA/Kanada (31%), Australien/Neuseeland (29%) und die DACH-Region (28%) genannt. Die ÖsterreicherInnen selbst zieht es am ehesten in die nordischen Länder Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Aber auch einen Neustart bei unseren Nachbarn in Deutschland und der Schweiz können sich viele ÖsterreicherInnen gut vorstellen.

Informationen zur Studie:

Die Umfrage wurde zwischen dem 8. August und dem 21. September 2013 von GfK Switzerland AG und GfK Global sowie tnsglobal (für Australien), Millward Brown (für Irland) und bjconsult (für Marokko) durchgeführt. In der gesamten Stichprobe von 7.754 Befragten war eine repräsentative Stichprobe von 500 bis 1.000 Einwohnern pro Land enthalten. Die Umfrage fand in Australien, Deutschland, Grossbritannien, Irland, Italien, Marokko, Mexiko, Österreich, Portugal, Russland, der Schweiz und Spanien statt.

