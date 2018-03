"Mein Istanbul": ORF-Korrespondent Christian Schüller porträtiert "seine Stadt" am 11. Dezember im "Weltjournal"

Wien (OTS) - Mit "Mein Istanbul" steht im ORF-Auslandsmagazin "Weltjournal" - präsentiert von Eugen Freund - am Mittwoch, dem 11. Dezember 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 die fünfte Folge der sechsteiligen Reportagereihe auf dem Programm, in der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten ihre Stadt auf etwas andere Art, als man sie aus den Nachrichten kennt, porträtieren. Christian Schüller zeigt in seinem Istanbul-Porträt, dass sich die Millionenmetropole am Bosporus, die seit drei Jahren seine zweite Heimat ist, beinahe im Stundentakt verändert. Das nächste Städteporträt - "Mein Rom" mit Mathilde Schwabeneder - zeigt das "Weltjournal" am 18. Dezember.

Um 23.05 Uhr folgt die "WELTjournal +"-Reportage "Der lange Arm des türkischen Gurus" über den umstrittenen türkischen Prediger Fethullah Gülen, dessen Bewegung in den türkischen Gemeinden zu einer wichtigen Kraft geworden ist - nahezu unbemerkt vom Rest der Gesellschaft.

Weltjournal: "Mein Istanbul"

Was gestern noch da war, kann in Istanbul heute schon wieder verschwunden sein. Ob es sich um ein Lokal handelt, ein Wohnhaus, eine Straße oder eine soziale Bewegung - die Stadt verändert sich beinahe im Stundentakt. Die türkische Gesellschaft ist heute von tiefen Spannungen geprägt: zwischen Modernisierung und Tradition, weltlicher und religiöser Lebensauffassung, zwischen dem "großen Geld" und den "kleinen Leuten". Während neue Millionäre das teure Pflaster im Zentrum der Stadt für ihre Großprojekte beanspruchen, kämpfen Zivilgesellschaft und Regierung um jeden Zentimeter Freiheit.

Christian Schüller zeigt nicht nur seine bevorzugten Plätze und Restaurants mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten, er zeigt auch die Menschen der Stadt: den kleinen Lebensmittelhändler, dessen Laden einem milliardenschweren Stadterneuerungsprojekt weichen muss, den Bosporus-Fischer, der den umstrittenen Ministerpräsidenten Erdogan verehrt, die muslimische Feministin, die das Kopftuch mit einem weltoffenen Lebensstil verbinden will, den jüdischen Geschäftsmann, dessen Familie aus der Habsburger-Monarchie stammt und der sich als Altösterreicher aus Istanbul versteht.

WELTjournal +: "Der lange Arm des türkischen Gurus"

Der türkische Prediger Fethullah Gülen arbeitet erfolgreich an seinem Ruf als großer islamischer "Reformator" - weltweit. In mehr als 140 Ländern soll seine Bewegung inzwischen Schulen gegründet haben. Zwei Dutzend sollen es allein in Deutschland sein. Hinzu kommen etwa 150 Nachhilfezentren.

Cornelia Uebel und Yüksel Ugurlu haben begeisterte Anhänger des Predigers getroffen und Manager, die Gülens Bildungsideale in Deutschland mit Eifer umsetzen. Aber wofür steht die Bewegung genau? In der Türkei sollen die Gülenisten geheime Netzwerke in Polizei, Justiz, Bürokratie, Medien und in der Wirtschaft geschaffen haben. Selbst dem türkischen Premierminister Erdogan sind seine früheren Weggefährten inzwischen zu mächtig geworden, und er versucht nun, ihren Einfluss zurückzustutzen.

Gülen selbst ist vor 13 Jahren in die USA übersiedelt - aus gesundheitlichen Gründen, wie er sagt. Die Reporter machen sich auf nach Pennsylvania, um Gülen persönlich zu treffen - und am Ende ist es nur noch eine einzige Tür, die das "WELTjournal +" von dem umstrittenen Prediger trennt.

Diese Ausgaben von "Weltjournal" und "WELTjournal +" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

