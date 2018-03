"Undercover Boss - Revisit" am 11. Dezember in ORF eins

Wien (OTS) - Die skurrilsten Umstylings, die härtesten Jobs und die größten Emotionen - das haben die Topmanager Österreichs bei ihrem "Undercover Boss"-Experiment erlebt. Dabei sind sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Basis nahe gekommen und haben deren Sorgen und Wünsche aus erster Hand erfahren. Einige Monate nach der Teilnahme am Undercover-Experiment überraschen die Chefs ihre Mitarbeiter erneut und besuchen sie bei der Arbeit. In der "Undercover Boss - Revisit" Doppelfolge am Mittwoch, dem 11. Dezember 2013, um 22.45 Uhr und 23.35 Uhr in ORF eins wollen die Chefs sehen, wie sich die angestoßenen Veränderungen auswirken und wie zufrieden die Mitarbeiter damit sind. Außerdem kommen die Bosse nicht mit leeren Händen, sondern wollen sich mit ganz besonderen Überraschungen bei ihren Mitarbeitern bedanken.

Ein Herzenswunsch geht für Schirnhofer-Mitarbeiterin Barbara in Erfüllung: Sie lernt ihren Star Andreas Gabalier beim Firmenfest persönlich kennen. Und es kommt, wie's kommen muss: Er singt a Liad für sie ...

ÖAMTC-Boss Oliver Schmerold besucht erneut die Grenzstation in Kittsee. Die Ausgabestelle für Vignetten wurde umgebaut und modernisiert. Der Vorstandsdirektor möchte sich ein Bild machen, ob der Umbau von Vorteil ist und was Mitarbeiterin Irmgard davon hält.

Bei Simacek-Mitarbeiterin Biljana fließen erneut Freudentränen. Sie durfte gemeinsam mit ihren Töchtern den Set ihrer Lieblingsserie "Sturm der Liebe" besuchen - inklusive Meet and Greet mit ihren Stars.

HABAU-Boss Karl Steinmayr hat das Schicksal seines Mitarbeiters berührt. Er möchte Shafai helfen, seine Frau, die noch in Afghanistan lebt, nach Österreich zu holen.

Diesmal besucht Fussl-Boss Ernst Mayr seine Mitarbeiterin Danuta nicht, um ihr bei der Arbeit zu helfen, sondern um sie davon abzuhalten. Und wer könnte dazu schon Nein sagen. Der Chef kommt nicht mit leeren Händen: Er präsentiert Danuta exklusiv den ersten Prototyp einer neuen Servicestation. Denn die alten Stationen fielen ihm bei seiner "Undercover"-Mission als besonders unschön auf.

"Undercover Boss" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und wird auch Live-Stream angeboten.

