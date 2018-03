ORF SPORT + mit den Highlights vom Franz-Klammer-Legendenrennen und Volleyball-Champions-League

Am 11. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 11. Dezember 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte aus der 19. Runde der tipp3-Bundesliga um 17.15 Uhr, vom Franz-Klammer-Legendenrennen in Bad Kleinkirchheim um 20.15 Uhr und vom Champions-League-Spiel Lube Banca Marche Macerata - SK Posojilnica Aich/Dob um 20.25 Uhr sowie ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 22.15 Uhr und das "Sport-Bild" mit Karate, Tischtennis, Eishockey, Handball, Volleyball und Basketball um 22.45 Uhr.

Zugunsten seiner Franz Klammer Foundation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, verunfallten Sportlerinnen und Sportlern zu helfen, die es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen, ein lebenswertes Leben zu führen, veranstaltete Skikaiser Franz Klammer ein Legendenrennen. Dieses fand am 7. Dezember am Zielhang der Franz-Klammer-Weltcupstrecke in Bad Kleinkirchheim statt.

SK Posojilnica Aich/Dob war am vergangenen Dienstag nach vierwöchiger Pause wieder im Champions-League-Einsatz. Die Kärntner, die nach dem Abgang des Niederländers Johan Verstappen interimistisch von Sportdirektor Martin Micheu betreut werden, empfingen im Sportpark Klagenfurt in ihrem vierten Spiel Zenit Kasan und mussten sich trotz einer phasenweise sehr guten Leistung 1:3 (25:20, 22:25, 13:25, 20:25) geschlagen geben. Jetzt wartet das italienische Topteam Lube Banca Macerata, dem sich SK Posojilnica Aich/Dob beim ersten Aufeinandertreffen in Klagenfurt mit 0:3 (-20,-19,-17) geschlagen geben mussten.

