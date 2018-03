Der Prater rockt - der einzigartige Wintermarkt am Riesenradplatz noch bis zum 6. Jänner!

Winterzug, ROTE NASEN Clowndoctors, gratis Konzerte von Gospel bis Rock und vieles mehr im Wiener Prater!

Wien-Prater (OTS) - Bis zum 6. Jänner 2014 lockt der Wintermarkt am Riesenradplatz in den Wiener Prater! Das romantische Ambiente am Platz zwischen Wiener Riesenrad und Madame Tussauds, liebevoll gestaltete "Standln", Highlights für Groß und Klein sowie ein abwechslungsreiches Konzertprogramm sorgen für die richtige Winterstimmung. Zur Stärkung gibt es natürlich heiße Getränke und kulinarische Schmankerln aus der traditionellen Altwiener Küche!

Leuchtende Kinderaugen

Das Programm für die Kleinen ist vielfältig! Wer den Coca-Cola Weihnachtsmann höchst persönlich treffen möchte, hat von Donnerstag bis Sonntag die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Foto in seinem Riesen-Iglu! Kindgerechtes Abenteuer garantiert die Kinder Adventure Tour, jeweils am Samstag, Sonntag und an allen Feiertagen, mit einer Reise im beheizten Praterzug durch den Vergnügungspark zu drei Kinderattraktionen: Kinder-Indoor-Autobahn, 1. Wiener Pony-Caroussel und Silberbergwerk-Grottenbahn.

Tickets: Praterinformation am Riesenradplatz

Fahrzeiten: Sa., So., Feiertage jeweils um 14:00 Uhr, 15:00 Uhr Speziell am 24.12.2013: 12.00, 13.00 Uhr, 14.00 Uhr & 15.00 Uhr Weitere Informationen finden Sie unter www.wintermarkt.at

Spaß für die ganze Familie gibt es zudem bei Madame Tussauds, dem Autodrom, dem Luftikus und vielen anderen Attraktionen im Wurstelprater!

Die ROTE NASEN Clowndoctors sorgen für fröhliche Gesichter!

ROTE NASEN Clowndoctors unterstützen und Winterzauber genießen! Am Wintermarkt am Riesenradplatz wird das Spenden leicht gemacht -unterstützen Sie mit dem Häferleinsatz von 2,- Euro - die ROTE NASEN Clowndoctors und schenken Sie so den kranken Kindern in Wiens Spitälern gerade in der Weihnachtszeit Lachen und Hoffnung!

Als kleines Dankeschön bekommen die edlen Spender die typischen roten Schaumstoffnasen.

Highlight: die ROTE NASEN Clowndoctors treten jeden Sonntag im Advent um 15 Uhr live am Riesenradplatz auf und zeigen, was sie drauf haben.

Das Konzertprogramm vom 19.12. bis zum 21.12.2013

Solidtube, Donnerstag, 19. Dezember 2013, ab 19.00 Uhr

Solidtube ist eine Formation, bestehend aus einer Krankenschwester, einem Elektriker und einem Musiker, die gemeinsam leidenschaftlich gerne musizieren. Das Ergebnis ist eine elektrisierende, musikalische Seelenpflege mit bodenständigem Charakter. Trotz langer musikalischer Erfahrungen, hat immer noch die Freude an der Musik per se Priorität. Solidtube gibt es in altbewährter Form als Trio, aber auch in "großer" Bandbesetzung, für Auftritte auf den etwas größeren Bühnen. 2012 schaffte das Trio rund um die singende Krankenschwester Mandana den Sprung unter die ersten Drei beim Finale der ORF Show "Die große Chance". Eine erfolgreiche Österreichtournee und Auftritte mit Jimmy Cliff und den Rocklegenden von Uriah Heep folgten. Solidtube spielt eigenes Liedgut und interpretiert Coverversionen mit viel Herz und versteht sich in erster Linie als Liveband mit stetigem Kontakt zum Publikum, was jedem ihrer Konzerte die besondere Würze verleiht.

Max Shelly - Swingin' Christmas, Freitag, 20. Dezember 2013, ab 19.00 Uhr

Das swingende Adventprogramm mit Bing Crosby's "White Christmas" bis hin zum Winterwonderland versetzt jeden Besucher in besinnliche Weihnachtsstimmung.

Favorhythm Gospel Singers, Samstag, 21. Dezember 2013, ab 19.00 Uhr

Das Wiener Ensemble gilt als eine der vielseitigsten und kreativsten Gospelgruppen Österreichs. Weltbekannte Songs wie "Oh Happy Day" oder " I Will Follow Him" aus der Sister Act-Reihe zählen genauso zum Repertoire wie beliebte Titeln aus dem Pop-Genre, welche im Gospel-Style neu arrangiert wurden. Die Favorhythm Gospel Singers präsentieren soulige Black Music im Qualitätsformat.

Infos unter: www.wintermarkt.at

Öffnungszeiten Wintermarkt

Mo - Fr: 12.00 - 22.00 Uhr

Sa, So & Feiertag: 11.00 - 22.00 Uhr

24.12.2013 12.00 - 16.00 Uhr

31.12.2013/1.1.2014 12.00 - 02.00 Uhr

