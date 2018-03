27.500 Besucher genossen stimmungsvolle Stunden beim Grafenegger Advent

Kunst, Kultur und Kulinarik beim 37. Grafenegger Advent

Wien (OTS) - Mehr als 27.500 Besucherinnen und Besucher besuchten vergangenes Wochenende den 37. Grafenegger Advent. Von 5. bis 8. Dezember lockten der Kunsthandwerksmarkt im Schloss mit mehr als 140 Ausstellern, die Hüttendörfer von "So schmeckt Niederösterreich" am Schlossareal, das umfangreiche Kinderprogramm und zahlreiche hochkarätige Kulturveranstaltungen nach Grafenegg. Tausende Gäste ließen sich vom traditionellen Adventmarkt im historischen Ambiente zum Flanieren, Gustieren und Genießen verleiten. Beim ORF NÖ Advent der Stars in der Reitschule haben Publikumslieblinge wie Wolfgang Böck, Peter Simonischek oder Heinz Marecek mit Weihnachtsgeschichten und Gedichten für adventliche Stimmung gesorgt.

Im ausverkauften Konzertsaal Auditorium begeisterten die Künstlerinnen und Künstler des Niederösterreichischen Adventsingens ihr Publikum an zwei Abenden; Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Georg Friedrich Händel erklangen beim Weihnachtskonzert des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich unter Andrea Marcon.

"Das historische Ambiente, die Vielfalt und Qualität der kulinarischen und kulturhandwerklichen Produkte, das umfassende Kinderprogramm und natürlich die hochkarätig besetzten Lesungen und Konzerte machen den Grafenegger Advent seit annährend vier Jahrzehnten zum vorweihnachtlichen Publikumsmagneten", freut sich DI Paul Gessl, Geschäftsführer der Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft, über den Zuspruch seitens des Publikums. Der Grafenegger Advent wird veranstaltet von der Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft und dem ORF Niederösterreich.

Seit der Gründung des Grafenegg Festivals 2007 unter der künstlerischen Leitung von Rudolf Buchbinder, steht Grafenegg das ganze Jahr über für erstklassig besetzte Kulturveranstaltungen. Als nächster Höhepunkt für Familien gilt der dritte Familientag Grafenegg am 15. Juni 2014. Das erfolgreiche Musikvermittlungsprogramm des Tonkünstler-Orchesters "Tonspiele" feiert einen ganzen Tag lang seinen 10. Geburtstag und lädt zu Workshops, Konzerten und vielem mehr nach Grafenegg.

Programm unter www.grafenegg.com

