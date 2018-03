VHS Wien: Günther Sidl übernimmt Direktion der VHS Wiener Urania

Wien (OTS) - Ab Dezember leitet Mag. Günther Sidl die Volkshochschule Wiener Urania. Der studierte Politik- und Kommunikationswissenschaftler war bereits von 2004 bis 2007 als Leiter für Marketing & Kommunikation an der VHS Wiener Urania und im Planetarium Wien tätig. Als Büroleiter einer Abgeordneten im Europäischen Parlament konnte er auch internationale Erfahrung sammeln. "Günther Sidl wird durch seinen vielfältigen Erfahrungsschatz und seine internationalen Kenntnisse die VHS Wiener Urania in vielen Aspekten bereichern und stärken", so Mario Rieder, Geschäftsführer der VHS Wien.

Erfahrung im Bereich Erwachsenenbildung

Günther Sidl studierte Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien und sammelte mehrere Jahre praktische Erfahrungen im Bereich der Erwachsenenbildung. Als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der VHS Wiener Urania organisierte er zahlreiche Bildungsveranstaltungen und koordinierte Aktivitäten in mehreren Wissenschaftsnetzwerken. Als Lehrgangsleiter, Lehrbeauftragter sowie Vortragender gibt er aktuell in verschiedenen Institutionen und Bildungseinrichtungen sein Wissen über Öffentlichkeitsarbeit und über die Strukturen bzw. die Abläufe in der Europäischen Union weiter. "Während meiner Zeit als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der VHS Wiener Urania habe ich die VHS Wien, ihr Team und vor allem die wichtige, innovative Bildungsarbeit für diese Stadt sehr zu schätzen gelernt. Umso mehr freue ich mich jetzt, ins Unternehmen zurückzukehren und die neue Aufgabe zu übernehmen", betont Sidl zu Beginn seiner neuen Funktion.

VHS Wiener Urania - das Haus der Wissenschaft

Die VHS Wiener Urania ist mit ihrem umfangreichen Kursangebot aus den Bereichen Sprachen, Gesundheit & Bewegung, Wirtschaft & Persönlichkeit, Computer & Multimedia, Naturwissenschaft & Technik, Politik & Gesellschaft sowie Kinder & Eltern einer der bedeutendsten Erwachsenenbildungsstandorte in Österreich. Spezielle Angebote wie Film-Sondervorstellungen, Kulturwochen, Literatur- und Theaterabenden oder Konzerte runden das Bildungsangebot ab. Am Standort befindet sich auch die Urania Sternwarte, das Urania Puppentheater, das Urania Café Bar Restaurant und das Urania Kino. Die Volkshochschule Wiener Urania fördert gezielt den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.

