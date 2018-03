Mikl-Leitner: Polizei als größte Menschenrechtsorganisation Österreichs etablieren

Projekt "Polizei.Macht.Menschen.Rechte." als wichtige Maßnahme, um Menschenrechte im Polizeiberuf zu verankern

Wien (OTS) - "Die Polizei ist täglich im Einsatz für die Freiheit und Sicherheit der Menschen in Österreich und trägt Sorge für die Einhaltung Menschenrechte in unserem Land", sagt Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner anlässlich des Tages der Menschenrechte am 10. Dezember 2013. "Die Achtung der Menschenrechte ist ein Eckpfeiler unserer Arbeit, denn jeder Mensch verdient eine menschenwürdige Behandlung. Hierbei ist die Polizei in zweifacher Hinsicht gefordert:

Erstens dort wo die Rechte von Menschen durch Dritte gefährdet werden konsequent einzuschreiten und die Menschenrechte zu gewährleisten. Und zweitens - unter Ausübung des Gewaltmonopols - so verhältnismäßig und verantwortungsvoll vorzugehen, dass die Menschenrechte gewahrt bleiben. Darum haben wir im Innenministerium Projekte ins Leben gerufen, die sich der Umsetzung von Menschenrechten widmen."

Die Innenministerin verweist unter anderem auf das Projekt "Polizei.Macht.Menschen.Rechte.", das Teil der Ressortstrategie "INNEN.SICHER." ist. Ziel des Projekts ist es, die Polizistinnen und Polizisten in Hinblick auf Menschenrechte zu sensibilisieren. "Darum legen wir bereits in der Grundausbildung, in der Aus- und Weiterbildung der Polizistinnen und Polizisten großen Wert auf die Vermittlung von Menschenrechten. Im Zuge der Polizeigrundausbildung lernen die Polizeischülerinnen und -schüler nicht nur theoretische Grundlagen von Menschenrechten kennen, sondern sie lernen auch, wie sie im praktischen Handlungstraining die Menschenrechte bei Amtshandlungen umsetzen und verwirklichen können", sagt Mikl-Leitner.

Das Projekt "Polizei.Macht.Menschen.Rechte." fußt auf einer Empfehlung des Menschenrechtsbeirates. Unter Beteiligung der Zivilgesellschaft treten Führungskräfte des Innenministeriums in einen regelmäßigen Dialog mit Praktikerinnen und Praktikern der Polizeibasis sowie mit einem externen, interdisziplinären Team von Menschenrechtsexpertinnen und -experten. Die dabei erarbeiteten Empfehlungen werden in die Organisation und Ablaufprozesse der Polizei laufend eingearbeitet.

Aktuelle Arbeitsschwerpunkte des Projektes beschäftigen sich mit Kernkompetenzen der Polizistinnen und Polizisten, mit der Vernetzung zwischen Polizei und Bevölkerung, dem Beschwerde- und Fehlermanagement, der begleiteten Einführung von jungen Polizistinnen und Polizisten in den Dienstbetrieb und der Kontrollkultur innerhalb der Polizei. Das Thema Menschenrechte ist seit der Behördenreform auch strukturell in den Landespolizeidirektionen verankert. "Unser Ziel ist es, die Polizei als größte Menschenrechtsorganisation Österreichs zu etablieren", sagt Mikl-Leitner.

