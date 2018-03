VP-Leeb: Bildungspolitik in Wien: Sie können es einfach nicht - zweiter Teil

Wien (OTS) - Angesichts des heutigen Berichts im "Standard" über die Benachteiligung von Arbeitssuchenden bei der Vergabe von Krippenplätzen in Wien, sieht sich ÖVP Wien Bildungssprecherin LAbg. Isabella Leeb einmal mehr in ihrer Kritik an der Wiener Bildungspolitik im Allgemeinen und an Stadtrat Oxonitsch im Speziellen bestätigt. Bereits in ihrer Rede zum Budget 2014 habe sie diesen verhängnisvollen Kreislauf aus Arbeitsplatzsuche und Suche nach einem geeigneten Kinderbetreuungsplatz kritisiert und rasche Konsequenzen eingefordert, so Leeb heute.

Die Rot-Grüne Stadtregierung zeigt Tag für Tag, dass sie schlichtweg überfordert ist. Kinder, die in Containern unterrichtet werden, Personal- und Pädagogenmangel bei Wiens Vorzeige-Schulprojekt ( den Campus Schulen) und Chaos bei der Vergabe von Krippen- und Kindergartenplätzen. Es ist ein verheerender Kreislauf, der durch die verantwortlichen Bildungspolitiker losgetreten wird. Wer keinen Betreuungsplatz für sein Kind hat, bekommt keinen Job. Wer keinen Job hat, bekommt in Wien keinen Platz für sein Kind. Wiens Eltern, so scheint es, büßen für den überhastet und ohne Vorbereitung eingeführten Gratiskindergarten. Man wollte, so Leeb, die Warnungen damals nicht hören. Es ist schade, dass eine Forderung der ÖVP Wien so mangelhaft umgesetzt worden ist. Doch statt endlich gegenzusteuern und zu handeln bleibt der zuständige Stadtrat Oxonitsch weiter untätig und klopft sich ob der Leistungen in der Kinderbetreuung selbst auf die Schulter. So behauptet Oxonitsch allen Ernstes, dass es einen Platzmangel nur bei Krippenplätzen, nicht aber bei Kindergartenplätzen gebe und dort das Problem nicht eklatant sei. Ein Affront allen Eltern gegenüber, die sich zu Dutzenden auf der verzweifelten Suche nach einem Betreuungsplatz auch an uns wenden, so Leeb.

Zudem entbehrt die Behauptung des Stadtrates jeglicher Grundlage -zeigte doch das Kontrollamt erst vor wenigen Wochen auf, dass die Stadt mangels einer Anmeldeplattform, die seit Jahren geplant ist (für alle Wiener Kindergärten), gar keine Ahnung hat wie viele Plätze bzw. ob es überhaupt noch freie Plätze in Wien gibt. Einmal mehr zeigt sich, dass es Rot-Grün einfach nicht kann. Statt die Fakten anzuerkennen, den Tatsachen ins Auge zu sehen und die entsprechenden Maßnahmen zu setzen, verkauft man Wien in teuren Hochglanzbroschüren und Inseraten als eine Stadt, in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie das Normalste sei. "Dass die Realität für tausende Eltern in Wien leider vollkommen anders aussieht, blenden diese Broschüren freilich aus", so Leeb abschließend.

