Allianz Studie zur Eurozone: Österreichs Wirtschaft auf Platz 3

Wien (OTS) - 2013 haben sich neun von 17 Mitgliedstaaten der Eurozone gegenüber dem Vorjahr in ihrer Gesamtbewertung verbessert, wie die Ergebnisse des aktuellen "Allianz Euro Monitor" zeigen. Österreich verlor zwar im Vergleich zum Vorjahr einen Platz, konnte seine Bewertungen aber größtenteils verbessern. Auch wenn europaweit Arbeitslosigkeit und Binnennachfrage weiterhin besorgniserregend bleiben: Für 2014 sieht die Allianz Chancen für eine positive Fortsetzung des Reformpfades.

"Österreich kann sich im Vergleich zu den anderen Euroländern gut behaupten. Um sich nachhaltig zu verbessern, müssten vor allem beim Pensionssystem weitere Reformschritte konsequent angegangen werden", kommentiert Dr. Wolfram Littich, Vorstandsvorsitzender der Allianz Gruppe in Österreich, die Ergebnisse der aktuellen Allianz Studie.

Bewertung von neun Euroländern verbessert sich

Der "Allianz Euro Monitor" misst die makroökonomischen Ungleichgewichte in der Eurozone. Dabei bekommen Staaten in jedem der 15 einzelnen Indikatoren einen Wert zwischen 1 und 10 zugewiesen - je höher der Wert, desto besser die Performance. Erneut erreicht kein einziges Land eine Bewertung von 8 und mehr, was als eine ausgewogene Entwicklung in der Breite anzusehen wäre. Neun von 17 Euroraum-Ländern ist es gelungen, 2013 ihre Bewertung im Vergleich zu 2012 zu verbessern. Besonders erfreulich ist, dass dies auch für die bisherigen Programmländer gilt - mit Ausnahme von Zypern. An der Spitze liegt nach wie vor Deutschland (7,7) vor Estland (7,2) und Österreich (7,1). Schlusslicht ist Zypern, das einen Indikatorwert von 2,7 aufweist.

Österreich: Niedrigste Arbeitslosenquote und geringste Privatverschuldung

Wirft man einen Blick auf einzelne Indikatoren der Studie, so zeigt sich, dass Österreich im internationalen Vergleich gut abschneidet: Mit einer Gesamtbewertung von 7,1 Punkten liegt Österreich auf dem dritten Platz und gehört damit zu den wenigen Kernländern des Euroraums, deren Gesamtindikator sich gegenüber 2012 verbessert hat (+0,2 Punkte). In der Kategorie "Solidität der Staatsfinanzen" belegt Österreich den fünften Platz. Dank der leicht rückläufigen Zinslast, gemessen am Staatshaushalt, dürfte das Land seine finanzpolitische Robustheit gegenüber dem Vorjahr verbessern. Dagegen stellen zukünftige Ausgaben für Pensionen und Gesundheit in der langen Frist eine Belastung für den österreichischen Staatshaushalt dar und verdeutlichen die Notwendigkeit weiterer Reformschritte im staatlichen Pensionssystem. Österreich hält seine Spitzenposition bei der Wettbewerbsfähigkeit (erneut zweiter Platz):

Die Lohnstückkosten entwickeln sich moderat und die Leistungsbilanz verzeichnet einen Überschuss. Österreich gehört zu den EWU-Ländern mit einer vergleichsweise robusten Situation am Arbeitsmarkt (dritter Platz), die Arbeitslosenquote weist trotz Anstieg erneut den niedrigsten Wert im Euroraum auf und die Erwerbstätigenquote dürfte im Fünfjahresvergleich ein leichtes Plus verzeichnen. Einen Schwachpunkt stellt dagegen die im Durchschnitt der letzten fünf Jahre rückläufige Arbeitsproduktivität dar. Österreichs beste Ergebnisse finden sich in der Kategorie "Private und außenwirtschaftliche Verschuldung" (Bewertung von 8,3 Punkten).

Programmländer holen auf

Wirft man einen Blick auf die gesamte Eurozone, so zeigen die Ergebnisse für 2013 weitere Fortschritte, wie Dr. Michael Heise, Chefvolkswirt der Allianz SE, erklärt: "Trotz abklingender Euro-Schuldenkrise ist es jetzt wesentlich, das erforderliche Reformmomentum, auch in den Kernländern, aufrechtzuerhalten. Ermutigend ist die Tatsache, dass es allen Programmländern mit Ausnahme Zyperns gelungen ist, ihre Bewertung 2013 zu verbessern. Aber die Wegstrecke ist noch lang. Bei zunehmender Konjunkturdynamik in der Eurozone 2014, werden die Früchte der Reformen sichtbarer."

Allerdings überlagert die konjunkturelle Schwäche, die auch 2013 in vielen EWU-Ländern vorherrschte, eine deutlichere Sichtbarkeit der Reformanstrengungen. Negative konjunkturelle Entwicklungen beeinflussen nach wie vor Indikatoren wie beispielsweise das Staatsdefizit, die Lohnstückkosten, die Binnennachfrage und die Arbeitsproduktivität. Dennoch kann die wirtschaftliche Schwäche nicht als generelles Argument dienen, dass sich die Bewertung in fünf Ländern nochmals verschlechtert hat und in zwei Ländern auf relativ niedrigem Niveau stagniert ist. Neben Zypern ist in diesem Zusammenhang vor allem die Entwicklung in Slowenien und Italien und sogar in den Niederlanden bedenklich. Wenig überrascht, dass Länder mit einem sehr schlechten Indikatorwert das größte Potenzial für Verbesserungen haben. So konnten sich Portugal von einem Wert von 3,8 im Jahr 2012 auf einen Wert von 4,6 im Jahr 2013 und Griechenland von 3,6 auf 4,4 steigern.

Besorgniserregend: Indikatoren zur Arbeitslosigkeit und Binnennachfrage

Die beiden Indikatoren mit den besorgniserregendsten Werten sind nach wie vor die Arbeitslosigkeit und die Binnennachfrage. In einer Reihe von EWU-Ländern hat sich die Beschäftigungssituation im Zuge der Schuldenkrise merklich eingetrübt. Die Spreizung im Hinblick auf die Arbeitsmarktsituation ist groß, nur Deutschland, Österreich, Luxemburg und Malta weisen eine gute Bewertung auf. Bei der Entwicklung der Binnennachfrage konnte kein einziges Land eine gute Bewertung von 8 oder mehr erreichen. Sieben von siebzehn Ländern mussten bei beiden Indikatoren die schlechteste Bewertung mit 1 hinnehmen, darunter auch Spanien, Italien und die Slowakei. Dank der in einer Vielzahl von Mitgliedsländern durchgeführten Pensionsreformen haben sich die Aussichten für die implizite Staatsverschuldung aufgehellt. Der von der EU-Kommission veröffentlichte Anpassungsbedarf des strukturellen Primärsaldos infolge demografischer Alterung ist im Euroraum als Ganzes deutlich gesunken.

Der Indikator mit den besten Resultaten ist inzwischen die Leistungsbilanz. Zwölf von 17 Ländern verfügen über einen Überschuss oder eine ausgeglichene Bilanz. Lediglich noch fünf Länder -Frankreich, Finnland, Estland, Griechenland und Zypern - weisen ein leichtes Leistungsbilanzdefizit von 1 bis 2 Prozent gemessen am BIP aus. Dabei ist aber darauf hinzuweisen, dass der Indikator Leistungsbilanz in Verbindung mit dem Indikator Binnennachfrage zu sehen ist. Auf diese Weise erhält ein Land, das infolge einer schwachen Binnennachfrage eine ausgeglichene außenwirtschaftliche Bilanz oder gar einen Überschuss erreicht hat, keine positive Bewertung in dieser Kategorie. In engem Zusammenhang mit den verbesserten Leistungsbilanzen steht die Stabilisierung bei der privaten Verschuldung. Bei der Entwicklung der Schuldenstandsquoten der privaten Haushalte und der nichtfinanziellen Unternehmen sowie der Verbindlichkeiten der finanziellen Unternehmen haben sich bei vielen EWU-Ländern 2013 im Vergleich zu 2012 Verbesserungen der Indikatorwerte ergeben, Verschlechterungen treten so gut wie keine auf. "Dieser Prozess des Schuldenabbaus wird sich allerdings voraussichtlich noch Jahre hinziehen und eine schwache Kreditnachfrage nach sich ziehen", so Heise abschließend.

Über den Euro Monitor

Der Allianz Euro Monitor ist ein makroökonomisches Monitoring- und Frühwarnsystem zur Identifizierung bestehender und neu entstehender Ungleichgewichte. Der Schwerpunkt der Analyse liegt auf den Risiken, die von einem unausgewogenen Wachstum ausgehen. Der Euro Monitor bewertet die 17 Länder der Eurozone und stellt eine Rangliste auf. Die Platzierung hängt von dem Beitrag ab, den das jeweilige Land zu einem Wachstum ohne makroökonomische Ungleichgewichte und damit zur Stabilität des Euroraums insgesamt leistet. Die Publikation gibt einen umfassenden Überblick über die aktuelle Situation in allen Ländern der Eurozone. Die Rangliste ergibt sich aus 15 Indikatoren in den vier Schlüsselkategorien "Solidität der Staatsfinanzen", "Wettbewerbsfähigkeit und Inlandsnachfrage", "Beschäftigung, Produktivität und Ressourceneffizienz" und "Private Verschuldung und Auslandsvermögensposition." Staaten bekommen in jedem der 15 einzelnen Indikatoren einen Wert zwischen 1 und 10 zugewiesen - je höher der Wert, desto besser die Performance.

