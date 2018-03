Punsch & Co im AK Test: Wahre Zuckerbomben!

Pro Häferl bis zu neun Stück Würfelzucker - Alkoholgehalt schwankt auch stark

Wien (OTS) - Weihnachtslieder und verlockende Düfte auf den Adventmärkten - aber, Achtung: Punsch & Co haben es in sich: pro Häferl bis zu neun Stück Würfelzucker und bis zu sieben Prozent Alkoholgehalt. Zucker, Alkoholgehalt und Preise schwanken stark. Das zeigt ein aktueller AK Test bei zehn Adventmärkten in Wien.

Punsch und Glühwein: Wie viel Zucker und Alkohol ist drin? (Zahlen gerundet)

Heißgetränk Würfelzucker pro Häferl*)Alkoholgehalt Preise/Euro Kinderpunsch 3 bis 6 Stück keiner 2,80 bis 3,00 Punsch 3 bis 9 Stück 3 bis 5 % 3,00 bis 4,00 Glühwein 4 bis 6 Stück 2 bis 7 % 3,00 bis 4,00 *) 200 Milliliter

"Manche Heißgetränke sind wahre Kalorienbomben", ruft AK Konsumentenschützer Heinz Schöffl ins Bewusstsein. So kann zum Beispiel ein Häferl Punsch bis zu 190 Kilokalorien haben, so viel wie etwa eine kleine Portion Gulasch oder ein Stück Apfelstrudel. "Autofahrer sollten nicht vergessen, dass die süßen, heißen Getränke 'ziemlich einfahren' können."

SERVICE: Die AK hat Zucker- und Alkoholgehalt sowie die Preise bei Punsch, Glüh-wein und alkoholfreiem Punsch getestet. Die Untersuchung führte die Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Gemeinde Wien durch. Getestet wurden Punsch-Standln auf zehn Adventmärkten in Wien, etwa Altes AKH, Rathausplatz, Maria Theresien-Platz oder Stephansplatz.

