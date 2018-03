AVISO: Pressekonferenz Initiative "Erbschaften besteuern!" - www.erbschaften-besteuern.at

Expertinnen und Experten treten für die Wiedereinführung einer Erbschaftssteuer ein

Wien (OTS) - Die Initiative "Erbschaften besteuern!" tritt für die sofortige Wiedereinführung von Erbschafts- und Schenkungssteuern in Österreich ein. Mehr als 600 Personen - darunter zahlreiche renommierte ProfessorInnen an heimischen und internationalen Universitäten - haben sich innerhalb weniger Tage dem Aufruf auf der digitalen Unterschriftenliste angeschlossen. Die ExpertInnen, die mehrheitlich im Bereich der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften forschen, sehen mit der Abschaffung der Erbschaftssteuer im Jahre 2008 die seit Jahrzehnten wachsende Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen in Österreich weiter verschärft - denn nur ein kleiner Teil der Bevölkerung empfängt sehr große Erbschaften.

Die Initiative "Erbschaften besteuern!" ruft deshalb die neue Bundesregierung auf, mit der Erbschaftssteuer eine der gerechtesten und ökonomisch sinnvollsten aller Steuern einzuführen. Soziale Herkunft darf nicht über die Zukunft von Menschen entscheiden. Gerade in Zeiten verschärfter sozialer Probleme kann ausgabenseitiges Sparen nicht die Lösung sein. Stattdessen muss in soziale Dienstleistungen investiert werden, um allen Kindern gute Bildungschancen zu geben und ein Altern in Würde für Alle zu ermöglichen. Stellvertretend für die Sozial- und WirtschaftswissenschafterInnen werden folgende SprecherInnen die Initiative vorstellen:

Pressekonferenz Initiative "Erbschaften besteuern!"



- Katharina Mader, Obfrau des BEIGEWUM

- Alois Guger, Ökonom in Wien

- Jörg Flecker, Professor für Soziologie an der Universität Wien



Datum: 12.12.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Cafe Landtmann Löwelzimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Philipp Poyntner

philipp.poyntner @ gmx.at

Tel.: 06769642500