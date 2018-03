WirtschaftsBlatt Leitartikel : Der Dollar - ein Bitcoin auf Papier von Herbert Geyer

Unser Geld ist "Fiat Money" - nach der Schöpfungsformel "Fiat Lux"

Wien (OTS) - Es ist eine Blase", warnte Alan Greenspan vergangene Woche vor der Internet-Währung Bitcoin. "Hinter einer Währung muss ein intrinsischer Wert stehen - Gold, Silber, das Kapital des Emittenten. Ich kann nicht erkennen, was das bei Bitcoin ist."

Alan Greenspan muss es wissen. Er war bis 2006 als Chef der US-Notenbank Fed der Hüter einer Währung, hinter der als intrinsischer Wert - ja was eigentlich? - steht. Seit der damalige französische Präsident Charles de Gaulle 1965 den Aufdruck auf den Dollarscheinen wörtlich nahm, der einen Wechsel des Papiergeldes in pures Gold garantierte, und die als Währungsreserven Frankreichs gehaltenen Dollarbestände in Gold umtauschen ließ, glaubt niemand mehr so recht an den Wert des Geldes. Und 1971 wurde der Goldstandard des Dollars auch offiziell abgeschafft.

Seither ist der Dollar - Entschuldigung, Herr Greenspan - so eine Art Bitcoin auf Papier: Sein intrinsischer Wert besteht darin, dass die Fed (die dieser Tage ihren Hunderter feiert - s. S. 26/27) bereit ist, dieses Papier in beliebiger Menge nachzudrucken. Niemand garantiert seinen Wert, niemand ist verpflichtet, ihn gegen bestimmte reale Werte einzutauschen.

Der Dollar - so gut wie alle Währungen dieser Welt - funktioniert als Währung, solange es üblich ist, ihn als Zahlungsmittel anzunehmen. Würde sich ein größerer Staat - sagen wir China - weigern, den Dollar als Zahlungsmittel zu akzeptieren, dann wäre er mehr oder weniger wertlos, und das wohl in aller Welt. Denn in einer Wirtschaft mit den Leistungsbilanzdefiziten der USA hängt der Wert ihrer Währung ausschließlich von der Bereitschaft der anderen ab, ihr diesen Wert zuzubilligen.

Der Euro, hinter dem eine ausgeglichene Leistungsbilanz steht, tut sich mit seinem Wert ein wenig leichter: Hinter ihm steht immerhin eine weltweite Nachfrage nach Gütern aus Europa, die größer ist als umgekehrt der Bedarf der Europäer, sich mit Gütern aus dem Rest der Welt einzudecken.

Aber wir dürfen uns nichts vormachen: Wie der Dollar ist auch der Euro Fiat-Money - nach dem treffenden Ausdruck, der auf der Schöpfungsformel aus der Genesis fußt: "Fiat Lux" - "Es werde Licht". Geld ist, was als Geld anerkannt und vor allem angenommen wird. Geld ist also eine Frage des Vertrauens, dass es auch morgen noch etwas wert ist.

Nicht wirklich beruhigend - aber es ist so.

