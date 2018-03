Martin Ehrenhauser schwänzt wichtige EU-Sitzungen

Enge Kontakte mit der Hacker-Szene, die private E-Mails knackt / Wählerverrat der besonderen Art

Straßburg (OTS) - Der EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser aus Österreich trug sich bei der letzten Plenarsitzung in Straßburg in die Anwesenheitsliste ein, nahm danach aber an keiner der 81 namentlichen Abstimmungen teil. Dabei ging es unter anderem um Grundsatzthemen wie die "Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen", um das "Steuer-Aktionsprogramm" und vor allem um die "Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU".

Statt am 21. November 2013 abzustimmen, äußerte sich Ehrenhauser noch am gleichen Tag scheinbar kritisch in den Medien zum Hackerangriff auf das EU-Parlament. Dabei kündigte er scharfe Fragen an den Generalsekretär des EU-Parlaments an, die er dann aber nie stellte, da er die entsprechende Sitzung fluchtartig verließ (siehe OTS 0195 vom 25. November 2013).

Auch bei der Befragung des EU-Kommissars für Verwaltung, Maros Sefcovic, zu neuen EU-Missständen glänzte Ehrenhauser durch Abwesenheit, obwohl er selbst Mitglied des zuständigen Haushaltskontrollausschusses ist.

Der unabhängige EU-Abgeordnete Hans-Peter Martin aus Österreich dazu:

"Ehrenhauser begeht einen Wählerverrat der besonderen Art. Im Parlament schwänzt er wichtige Sitzungen und pflegt stattdessen enge Kontakte mit der Hacker-Szene, die private E-Mails knackt. Dann tritt er nach dem Motto auf: Haltet den Dieb!

Drei kritische Fragen an ihn:

1) Wo war Martin Ehrenhauser bei den letzten Plenarabstimmungen in Straßburg tatsächlich?

2) Warum nimmt Martin Ehrenhauser an wichtigen Sitzungen nicht teil, obwohl er sich zu Beginn als anwesend einträgt und zuvor in den Medien ankündigte, gerade in diesem Rahmen besonders aktiv zu sein?

3) Wann wird Martin Ehrenhauser seine Verbindungen zu den Hackern offenlegen, die illegal private E-Mails von EU-Abgeordneten knacken?"

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

