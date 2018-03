VOR bedauert WESTbahn-Entscheidung, den Verbundraum zu verlassen

Zusätzliche Aufschläge auf Verbundkarten mit Austritt aus Tarifverbund gleichzusetzen

Wien (OTS) -

VOR lehnt Entscheidung des WESTbahn-Management ab, weitere Aufschläge auf Verbundkarten einzuheben

Einheitliche Tarife sind logische Grundvoraussetzung für Tarifverbund

Wiedereintritt der WESTbahn bei Akzeptanz der Regeln möglich

Die heute vom WESTbahn-Management angekündigte Ausweitung der "Peak-Hour-Aufschläge" für Verbundkarten lassen zweifelsfrei erkennen, dass kein Interesse besteht, weiterhin am gemeinsamen, partnerschaftlichen Verkehrsverbund teilzunehmen und entsprechende Vereinbarungen zu akzeptieren. Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) nimmt daher mit Bedauern den Entschluss der WESTbahn GmbH zur Kenntnis, den gemeinsamen Verbundraum zu verlassen.

Laut WESTbahn sollen ab 13. Dezember 2013 auch Schüler und Lehrlinge, die ein Top-Jugendticket für den VOR besitzen, für die Benutzung von WESTbahn Zügen zu bestimmten Zeiten Aufschläge zahlen. Nach Einführung eines "Peak-Hour-Zuschlages" per 9. September 2013 für Pendler soll nun mit der Ausweitung auf Schüler bzw. Lehrlinge sowie aufs Wochenende ein zweites Mal eines der Grundprinzipien des Verkehrsverbundes verletzt werden.

Intensive Gespräche zwischen VOR und dem WESTbahn-Management konnten das Unternehmen weder dazu bringen, den Peak-Zuschlag vom 9. September zurückzunehmen, noch auf den heute angekündigten Schritt zu verzichten. Dies bedeutet auch ein Aussetzen der Verhandlungen zu einer Vollmitgliedschaft im VOR, da die WESTbahn die gemeinsame Basis verlässt. Eine Benutzung von Verbundkarten in den Zügen der WESTbahn ist daher ab 13. Dezember nicht mehr möglich. VOR- bzw. VVNB-Karteninhaber, wie auch Nutzer des Jugend- und Top-Jugendtickets, können aber weiterhin auch auf der Strecke Amstetten bis Wien mit den Zügen der ÖBB fahren.

Bereits mit erstmaligen Einführen eines "Peak-Hour-Aufschlages" am 9. September durch die WESTbahn haben sich für viele Pendler in der Ostregion Verschlechterungen ergeben, die durch die Bereitschaft der ÖBB, zusätzliche Halte im Tullnerfeld einzuführen, abgemildert wurden. Nunmehr hat das WESTbahn-Management angekündigt, die Aufschläge auf Wochenendzeiten und selbst auf Top-Jugendtickets auszuweiten. VOR appelliert an das WESTbahn-Management, andere Lösungen für ihre wirtschaftlichen Erwägungen zu finden. VOR bedauert, dass die WESTbahn nunmehr Verbundkartenbesitzern nicht mehr zur Verfügung stehen will, wurde doch das Gesamtangebot von ÖBB und WESTbahn von Anfang an begrüßt.

Auch gab und gibt es - bei entsprechender Bereitschaft, die Prinzipien des Verkehrsverbundes und seiner mehr als 40 Partner zu akzeptieren - weiterhin die Einladung an die WESTbahn, Gespräche mit dem Ziel einer Vollmitgliedschaft im VOR zu führen. Eine Teilnahme an einem Verbund ohne Berücksichtigung der gemeinsamen Regeln kann allerdings nicht der Weg einer nachhaltigen Partnerschaft sein.

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)

VOR wurde 1984 von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gegründet, um ein flächendeckendes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln zum einheitlichen Tarif anbieten zu können. Der Tarifverbund erstreckt sich über die drei Bundesländer und wird von über 40 Verkehrsunternehmen getragen. Zu den Verbundpartnern gehören Schienenverkehrsunternehmen wie ÖBB, Raaberbahn, NÖVOG, Wiener Lokalbahnen und die Wiener Linien sowie über 30 Busunternehmen verschiedenster Größe. VOR ist einerseits Fahrplangestalter und andererseits für die Aufteilung der Fahrgeldeinnahmen zwischen den beteiligten Verkehrsunternehmen zuständig. Fahrgäste profitieren von einem gemeinsamen Tarifsystem, das den Zugang zum Gesamtnetz zu einheitlichen Preisen unabhängig vom Verkehrsunternehmen garantiert sowie von einer ganzheitlichen Planung und Umsetzung des öffentlichen Verkehrs in der Region.

