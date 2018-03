Zwangs-Update führte zu Frust bei Konsumenten

Ein Softwareupdate für HD-Austria-Receiver und CI-Module verursachte technische Probleme - M7 Group und Eviso Austria fühlen sich nicht zuständig

Wien (OTS/PWK882) - Viele TV-Besitzer in Österreich sind Bezieher eines HD-Austria-Paketes mit mehrheitlich deutschen Sendern in HD-Qualität. Einige Konsumenten haben sich bewusst dazu entschieden, viele wurde damit "zwangsbeglückt". Grundsätzlich handelt es sich beim HD-Austria Paket um kostenpflichtiges Fernsehen (Pay-TV). An zahlreiche Haushalte, die Fernsehprogramme mit Satellitenreceivern empfangen, wurde dieses Paket werbewirksam in Form einer Gratisversion mit einer dreimonatigen Laufzeit verteilt. Eigentlich nehmen Konsumenten Gratisversionen jeder Art gerne in Anspruch, würde jedoch ein Softwareupdate, um das man nicht umhinkommt, nicht für gewaltigen Frust bei einer Vielzahl von Konsumenten sorgen.

Vor einigen Wochen wurde nämlich ein als Sicherheits-Update getarntes "Zwangs-Update" an alle HD-Austria-Receiver und CI-Module gesendet. Welchen Zweck das betreffende Update verfolgte, konnte bei denjenigen, die für die Durchführung verantwortlich sind, nicht ermittelt werden. Die Auswirkungen erscheinen manchen TV-Nutzern jedoch untragbar. Führte man das "Sicherheits-Update" durch, gab es teilweise Abbrüche mitten im Update, Receiver stürzten ab und teilweise mussten CI-Module getauscht oder neuerlich upgedatet werden. In anderen Fällen konnten die Programme von ORF, ATV und Servus TV nicht mehr gesehen werden. Als zusätzliches Ärgernis für frustrierte Konsumenten erwies sich die Tatsache, dass sich bei HD-Austria-Receivern automatisch die Programmlisten umgestellt hatten: HD-Austria-Programme wurden vorgereiht und andere österreichische HD-Programme auf hintere Sendeplätze gelegt.

Schaden für Österreichs Kommunikationselektroniker Verantwortlich für die beschriebenen Unannehmlichkeiten waren weder die mitunter verdutzten zahlreichen Konsumenten, noch die im Vorfeld über die Durchführung des "Zwangs-Updates" nicht in Kenntnis gesetzten österreichischen Kommunikationselektroniker. Die eingespielten Updates wurden vom Anbieter von HD-Austria, der M7 Group S.A. aus Luxemburg bzw. ihrer österreichischen Marketingagentur und 100%-Tochter, der Eviso Austria GmbH, veranlasst. Aufgrund der mit den Updates verbundenen Umreihung von Fernsehprogrammen legt sich der Verdacht nahe, dass diese "Gratisaktion" weniger der Sicherheit, sondern mehr einer Umsatzsteigerung des Anbieters von HD-Austria dienen sollte.

Abgesehen von der Verwirrung verzweifelter TV-Benutzer entstand den österreichischen Kommunikationselektronikern in diesem Zusammenhang ein beträchtlicher finanzieller Schaden. Der Aufwand zur Bewältigung unzähliger telefonischer Anfragen irritierter Konsumenten und Vor-Ort-Einsätze bei frustrierten HD-Austria-Kunden wurde weder von der M7 Group oder Eviso Austria GmbH bezahlt noch konnte er den Konsumenten verrechnet werden. Tatsache ist, dass erste Anlaufstelle frustrierter Kunden nicht die Verursacher der "Zwangs-Updates", sondern die österreichischen Kommunikationselektroniker waren, die mit der Durchführung der Updates eigentlich nichts zu tun hatten. Leider konnte die Berufsgruppe der Kommunikationselektroniker von den Verursachern der Update-Aktion über die aufgetretenen Probleme und entstandenen Kosten keine Aufklärung bekommen. Vielmehr wurde auf eine diesbezügliche Anfrage mit fadenscheinigen Begründungen und Schutzbehauptungen geantwortet. So heißt es beispielsweise, dass Kommunikationselektroniker vor einem Kundentermin mit der M7 Group in Luxemburg Rücksprache hätten halten sollen oder nicht ORF-zertifizierte Fernsehapparate schuld an den Problemen wären.

******************************************************************** Briefauszug aus dem Antwortschreiben der M7 Group

4. "Die Vorwürfe/das Verlangen der TV Nutzer"

While we understand that electronics engineers provided troubleshooting services to consumers, we consider that:

- for the reasons stated above, M7 is not responsible for the problems described in your letter, and allegedly caused by the Forced Update;

- there is no evidence that these interventions were required by issues caused by the Forced Update;

- we have not been given any opportunity to address the issue and cannot be held responsible for the choices made by your clients. Indeed, your clients decided to intervene without conferring with us, and to make their interventions free of charge to their customers. As a result, we cannot be held to pay for the costly choices made by your clients.

We therefore formally reject your claim for damages.

********************************************************************

Die luxemburgische M7 Group und ihre österreichische Tochtergesellschaft streiten also jede Verbindung zwischen dem "Zwangs-Update" und den im Zuge der Update-Durchführung den Konsumenten entstandenen technischen Schwierigkeiten bzw. den danach aufgetretenen Problemen beim Senderempfang ab. Ebenso unbeantwortet blieb von ihnen die Frage, wem die Übernahme des finanziellen Schadens der Kommunikationselektroniker zuzurechnen sei. Wie es sich im Zusammenhang mit der Durchführung des "Sicherheits-Updates" zeigt, übernehmen die Anbieter von HD-Austria den entstandenen finanziellen Schaden der Kommunikationselektroniker nicht, weil sie jede Verantwortung dafür von sich weisen. Deshalb bleibt die Frage unbeantwortet: Wer ist für die Folgen des "Zwangs-Updates" verantwortlich? (KR)

