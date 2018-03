ORF-III-Präsentation der "ORF-Legenden" Heinz Conrads und Günther Schifter

Ausstrahlung der Dokumentationen von Siegfried Steinlechner und Robert Tauber am 21. und 28. Dezember in ORF III

Wien (OTS) - Sie zählen zu den unvergesslichen Entertainern im Nachkriegs-Österreich - die Hörfunk- und Fernsehpioniere Heinz Conrads und Günther "Howdy" Schifter: Conrads war einer der vielseitigsten unter den Größen der neu entstandenen heimischen Unterhaltungsindustrie und ein Allrounder; am 21. Dezember jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal. Schifter, berühmt für seinen einzigartigen Moderationsstil, prägte als erster Discjockey das Radio- und Fernsehgeschehen der Nachkriegszeit als die Stimme des "neuen Österreich". Er wäre am 23. Dezember 90 geworden. Die ORF-III-Reihe "ORF-Legenden" widmet Heinz Conrads und Günther Schifter jeweils eine Dokumentation, die am Samstag, dem 21. und dem 28. Dezember 2013, um 21. 40 Uhr ausgestrahlt werden. Dafür haben die Gestalter Robert Tauber und Siegfried Steinlechner die Schätze des ORF-Archivs gehoben und zahlreiche Interviews mit Wegbegleiterinnen und -begleitern der beiden ORF-Legenden geführt. Zur Vorab-Präsentation der Filme heute, am Montag, dem 9. Dezember, im ORF-Zentrum fanden sich neben ORF-Programmgeschäftsführer Peter Schöber und den Filmemachern auch die Direktorin des Technischen Museums Wien (TMW), Dr. Gabriele Zuna-Kratky, sowie ORF-Archivleiter Herbert Hayduck ein. Die an das TMW angebundene Österreichische Mediathek verwaltet den Nachlass Günther Schifters und stellt dessen Sendungen als auch seine umfassende Schellack-Sammlung im Internet zur Verfügung. Eine besondere, persönliche Note erhielt die Veranstaltung durch die Anwesenheit einiger Wegbegleiter der ORF-Legenden, allen voran die Witwe Erika Conrads sowie die langjährige Lebensgefährtin Schifters, Ingrid Hader.

Ergänzend zu den daraus entstandenen ORF-III-Dokumentationen "ORF-Legenden: Heinz Conrads" (Samstag, 21. Dezember, 21.40 Uhr) und "ORF-Legenden: Günther 'Howdy' Schifter" (Samstag, 28. Dezember, 21.45 Uhr) präsentiert der ORF einen Programmschwerpunkt. Alle Details dazu sind in der angehängten Pressemappe bzw. unter presse.orf.at abrufbar.

Peter Schöber: "Die prägenden Entertainer der Zwischen- und Nachkriegszeit in Nahaufnahme"

Peter Schöber, ORF-III-Programmgeschäftsführer, zeigt sich stolz über die jüngste Produktion seines engagierten Teams, das in Zusammenarbeit mit dem ORF-Archiv wieder zwei neue und spannende Dokumentationen realisiert hat. "Zeitgeschichte und Zeitgeschehen sind wesentliche Säulen der ORF-III-Programm-DNA, wobei wir uns in den vergangenen Monaten sehr intensiv mit dem politischen Geschehen rund um die Gründung der Ersten und Zweiten Republik beschäftigt haben. Die 'ORF-Legenden'-Reihe bietet unserem Publikum nun auch die Gelegenheit, die prägenden Entertainer dieser Zeit, quasi in Nahaufnahme, kennenzulernen, und so, wie zuletzt bei unserer Dokumentation über die Geschichte der Wiener Filmateliers, einen Blick hinter die Kulissen der Unterhaltungsindustrie in der Zwischen-und Nachkriegszeit zu werfen", so Schöber. "Besonderer Dank gilt hier den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF-Archivs, ohne deren Engagement und Einsatz diese Produktionen nicht möglich gewesen wären, und die einmal mehr ihrem Ruf als elektronisches Gedächtnis der Nation mehr als gerecht wurden."

"ORF-Legenden: Heinz Conrads" - Dokumentation von Robert Tauber im Spannungsfeld zwischen Künstler und Mensch

Vor 100 Jahren, am 21. Dezember 1913, wurde der Volksschauspieler, Wienerliedsänger, Conférencier, Kabarettist und Rundfunkpionier Heinz Conrads in Wien geboren. Bis heute gilt der Entertainer als einer der ganz Großen der österreichischen Rundfunkgeschichte. Die filmische Auseinandersetzung von Robert Tauber arbeitet die Klischees rund um Heinz Conrads auf: Die Dokumentation erklärt sein Leben, reflektiert sein Schaffen und zieht Verknüpfungen in die Gegenwart. Der wichtigste Spannungsbogen dabei ist die Welt zwischen der bekannten und veröffentlichten Medienperson und dem Menschen Conrads.

Gezeigt und zu Gehör gebracht werden ausgewählte Highlights aus seinem Schaffen. Der Film zeichnet den Lebensweg des Heinz Conrads nach und folgt seinen Spuren bis heute. Ehemalige Weggefährten und seine Familie kommen darin zu Wort, wie beispielsweise seine Witwe Erika Conrads und sein Sohn Michael Conrads, die Autorin Trude Marzik, der Schauspieler Peter Fröhlich, der Regisseur Günther Tolar, die Sängerin Birgit Denk oder der ehemalige ORF-Hörfunkintendant Othmar Urban.

Regisseur Robert Tauber: "Heinz Conrads hat auch knapp 30 Jahre nach seinem Tod nichts an Strahlkraft eingebüßt und das macht ihn zu einer echten 'ORF-Legende'. Die Auseinandersetzung mit seinem Leben und Wirken hat mir aber auch einen Menschen erschlossen, der so viel mehr konnte, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Das Spannungsfeld zwischen großem Schauspieler, Entertainer, Radio- und Fernsehikone und dem Menschen Heinz Conrads auszuloten, war eine besonders reizvolle Herausforderung."

"ORF-Legenden: Günther Schifter": Siegfried Steinlechners Dokumentation über das bewegte Leben des "Mister Schellack"

Am 23. Dezember 2013 jährt sich der Geburtstag von Günther Schifter zum 90. Mal. Schifter ist eine österreichische Fernseh- und Radiolegende: Aufgrund seines vielseitigen Schaffens hat er sich bis heute eine treue Fangemeinde erhalten. Mit seinen Musikmoderationen, die er mehr als vier Jahrzehnte lang leistete, hat er das Radiohören in Österreich mitentwickelt. Berühmtheit in den Herzen vieler Österreicherinnen und Österreicher erlangte er als erster österreichischer Diskjockey, der jahrzehntelang die österreichische Radio- und Fernsehgeschichte mitgeprägt hat. Die Dokumentation von Siegfried Steinlechner widmet sich dem bewegten Leben des Schellacksammlers und Radiomoderators Günther Stifter, das die technischen und politischen Umbrüche der vergangenen achtzig Jahre widerspiegelt.

Regisseur Siegfried Steinlechner "Für mich bedeutet es eine besonders lockende Herausforderung, mit den 'Legenden des ORF' auf Spurensuche zu gehen. Ich habe bei der Arbeit an der Dokumentation sehr viel über Günther Schifter und den ORF erfahren dürfen: Schifter ist und bleibt mit seinem Menschsein und medialen Wirken ein Leuchtturm in der österreichischen Medienlandschaft. Er hat Radio wie Fernsehen von Beginn maßgeblich mitgeprägt."

Österreichische Mediathek präsentiert Schifter-Nachlass

Der umfangreiche Nachlass von Günther Schifter wird von der Österreichischen Mediathek verwaltet. An der Inventarisierung und Etablierung dieses Archivs hat Günther Schifter selbst zu Lebzeiten noch mitgearbeitet. Heute ist das Archiv über eine Webpräsenz für alle verfügbar. Gabriele Zuna-Kratky, Direktorin des Technischen Museums Wien und Nachlassverwalterin im Rahmen der österreichischen Mediathek: "Günther Schifter lebt und swingt: Die österreichische Mediathek bewahrt seine Sammlung und macht diesen einmaligen und unvergesslichen Bestand für alle Zeiten auch via Internet zugänglich."

