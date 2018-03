ORF Ö1-Mittagsjournal 12.00 h

ORF Funkhaus Wien (OTS) - Mittagsjournal / Montag, 09.Dez 2013 12:00.00

Wetter - Jörg Stibor

Faymann zu Koalitionsverhandlungen - Katja Arthofer

Weitere Privatisierungen

Weitere Privatisierungen - Modgespräch - Michael Csoklich

LH + Spindelegger + Faymann - Monika Feldner-Zimmermann

D: Kleiner Parteitag, Junge CDU zu Koalitionsvertrag -

Birgit Schwarz

Irland verlässt Euro-Rettungsschirm; wie geht's Portugal etc ? -Paul Schiefer

Südafrika: Vor Mandela-Trauerzeremonie - MG -

Katharina Wagner

Venezuela: Sozialisten bei Kommunalwahl vor; Opposition

nur in Städten - Josef Manola

RH-Rohbericht zu NMS + Reaktion Unterrichtsministerium -

Helga Lazar

PK zu MRT - Wolfgang Werth

Behindertenanwalt: Debatte um Hearing - Barbara Gansfuss

Syrische Flüchtlinge in Armenien - Bernt Koschuh

JP Trailer: Gemeinsame Obsorge ? - Astrid Plank

Taxenbach: ÖBB-Tunnel unsicher - Peter Obermüller

BitCoin - Alexandra Siebenhofer

FilmDoku: "Sickfuckpeople" - Benno Feichter

Wetter - Jörg Stibor

Nachrichten

Englische Nachrichten - Genny Johnson

Französische Nachrichten - Blaise Gauquelin

Moderation: Agathe Zupan

Regie: Andrea Maiwald

Rückfragen & Kontakt:

ORF Ö1-Journal-Produktion