Mit dem Alpensalamander zur Million - Mathias Stockingers Durchmarsch in der "Millionenshow"

"Ich hyperventiliere gerade ein bisschen", erklärt Mathias Stockinger heute, am 9. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2 bereits nach der Auswahlrunde. Und noch vor der ersten Frage kündigt er bei Armin Assingers "Millionenshow" an: "Ich habe mir vorgenommen, dass ich bis zur Million spiele, und wenn ich mir das vornehme, dann mache ich das auch." Dabei würde er, da er sich für die Spielvariante mit vier Jokern und nur einer Gewinnstufe entschieden hatte, auch in Kauf nehmen, von 300.000 Euro auf 500 zurückzufallen. Eine Taktik, die ihn 50 Minuten und 15 Fragen später zum Euromillionär macht. Seinen letzten Joker (50/50) setzt er am Weg zur Million bereits bei der 30.000-Euro-Frage, was ihn aber laut eigener Aussage nicht weiter störte: "Ab da musste ich mich einfach nur mehr auf mich selbst verlassen. Da gab es sozusagen nur mehr mich und den Gipfel, den ich alleine bezwingen musste."

Zur Vorbereitung auf seinen Durchmarsch hat Mathias Stockinger gleich ein ganzes Lexikon - den "Brockhaus in einem Band" - von A bis Z gelesen: "Das waren rund 1.200 Seiten und da musste ich bei meinem Medizinstudium schon dickere Bücher lernen. Ich bin jeden Tag um 5.00 Uhr aufgestanden und habe bis 21.00 Uhr gelesen." Mit dem dadurch angeeigneten Wissen weiß er unter anderem die richtige Antwort auf die 75.000-Euro-Frage - dass die Orakelstätte von Delphi dem Gott Apollon geweiht war - und auf die 150.000-Euro-Frage - dass eine der ersten automatischen Webmaschinen von Joseph-Marie Jacquard entwickelt wurde. Die "Millionenfrage" löste er mit einer riesigen Portion Logik und dem Ausschlussverfahren. Somit konnte für ihn nur der Alpensalamander als einziges der vier zur Auswahl stehenden Tiere seine Jungen lebend gebären. Noch auf Sendung zeigte sich auch Moderator Armin Assinger von seiner emotionalen Seite: "Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe eine Ganselhaut - wir haben eine Million ausgespielt! Weltklasse - Eine Million, i werd narrisch!"

Mathias Stockinger - Medizinstudent aus Niederösterreich

Der 27-jährige Medizinstudent Mathias Stockinger stammt aus Niederösterreich. Zurzeit schreibt er an seiner Diplomarbeit über Diabetes. Nebenbei hat Stockinger auch zwei Jahre Film studiert und eine eigene Produktionsfirma gegründet. Um beide Studien miteinander zu verbinden könnte er sich vorstellen, einen Schulungsfilm über Diabetes zu produzieren. Außerdem lernt der Zeichentrick-Fan, der jeden Tag schwimmen geht, die Muttersprache der Mangas - Japanisch. Mathias Stockinger war schon einmal bei seiner Cousine als Telefonjoker nominiert, kam damals aber nicht zum Einsatz, woraufhin der Entschluss reifte, sich selbst zu bewerben. Ein Entschluss, der von seiner Schwester, die für ihn das Bewerbungsformular ausfüllte, in die Tat umgesetzt wurde. Ein weiterer Beweggrund, war durchaus rationaler Natur: An viel Geld mit relativ wenig Zeitaufwand zu kommen. Mit seinem Gewinn von einer Million Euro ist er nun seinem großen Traum - einem eigenen Filmstudio - einen Schritt näher gekommen.

Der Millionen-Fragenbaum

Auswahlrunde: Ordnen Sie den "4C" der Bewertungskriterien von Diamanten ihre Bedeutung zu: Carat - Color - Clarity - Cut!

A: Schliff, B: Farbe, C: Gewicht, D: Reinheit (richtig: CBDA): gelöst in 4,55 Sekunden

100 Euro: Welcher deutsche Snack ist weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt?

A: Kölner Paprikakäse, B: Bremer Kümmelschinken, C: Berliner Currywurst, D: Hamburger Majoranfleisch (richtig: C)

200 Euro: Lange Unterhosen gelten sprichwörtlich als "..."?

A: Knutschkugel, B: Lustmolch, C: Kuschelrocker, D: Liebestöter (richtig: D)

300 Euro: Was benötigt man für Akut, Gravis und Zirkumflex?

A: Sopranstimme, B: Computertastatur, C: Kurzhanteln, D:

Ballettschuhe (richtig: B)

400 Euro: Wird bei einer Opernaufführung "da capo" gerufen, so verlangt das Publikum nach ...?

A: Einbezug des Publikums, B: einer Pause, C: einer Zugabe, D: dem sofortigen Ende (richtig: C)

500 Euro: Bengalen sind schön ...?

A: geschnitzte Vögel, B: gezeichnete Katzen, C: gemalte Hunde, D:

porträtierte Kaninchen (richtig: B)

1.000 Euro: Welchem Gemüse verleihen Senföle seinen charakteristischen Geschmack?

A: Tomaten, B: Kartoffeln, C: Karotten, D: Radieschen (richtig: D)

2.000 Euro: Welchem Hollywoodstar kann man Ende des Jahres zum 50er gratulieren?

A: Brad Pitt, B: George Clooney, C: Matt Damon, D: Ben Affleck (richtig: A)

Joker 2.Chance

5.000 Euro: Zu welchem Zweck wurde der berühmte Schiefe Turm von Pisa ursprünglich errichtet?

A: Wasserturm, B: Wehrturm, C: Glockenturm, D: Leuchtturm (richtig:

C)

10.000 Euro: Welcher Autor nimmt in seinem aktuellen Roman "Joyland" die Leser mit in einen Vergnügungspark der 1970er?

A: Stephen King, B: Nick Hornby, C: John Grisham, D: Robert Harris (richtig: A)

Publikumsjoker

15.000 Euro: Als Alternative zur aktuellen Flagge entwarf Friedensreich Hundertwasser 1983 die "Koru-Flagge" für seine Wahlheimat ...?

A: Kenia, B: Chile, C: Island, D: Neuseeland (richtig: D) Telefonjoker

30.000 Euro: Welcher Skirennläufer wurde 1991 Doppelweltmeister, ohne zuvor ein Weltcuprennen gewonnen zu haben?

A: Fritz Strobl, B: Hermann Maier, C: Stephan Eberharter, D: Patrick Ortlieb (richtig: C)

50/50-Joker

75.000 Euro: Welchem griechischen Gott war die berühmte Orakelstätte von Delphi geweiht?

A: Poseidon, B: Apollon, C: Ares, D: Hermes (richtig: B)

150.000 Euro: Wer entwickelte vor gut 200 Jahren eine der ersten automatischen Webmaschinen?

A: Joseph-Marie Jacquard, B: Pamela-Celine Paisley, C: Otto-Anton Hahnentritt, D: Estelle-Chantal Millefleurs (richtig: A)

300.000 Euro: Die Bezeichnung Bernstein leitet sich ab von ...?

A: der braunen Farbe, B: dem ersten Fundort Bern, C: seiner Brennbarkeit, D: seinem Entdecker (richtig: C)

1.000.000 Euro: Welches dieser Tiere legt keine Eier, sondern bringt seine Jungen lebend zur Welt?

A: Grüner Leguan, B: Alpensalamander, C: Zauneidechse, D:

Geburtshelferkröte (richtig: B)

Die "Millionenshow" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

