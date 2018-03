AKNÖ-Präsident Wieser: "Holen Sie sich Ihr Geld zurück!"

Steuerrückholaktion 2014: Jetzt anmelden!

Wien (OTS/AKNÖ) - Ab jetzt beginnt die Anmeldefrist für die AKNÖ-Steuersparwochen. Sie finden von 24. Februar bis 27. Juni 2014 in ganz Niederösterreich statt. "Wegen des großen Andrangs beginnen wir schon jetzt mit der Terminvergabe. Ich lade Sie ein, sich mit uns Ihr Geld zurückzuholen", sagt AKNÖ-Präsident Markus Wieser.

Eine Gutschrift kann bis zu mehreren hundert Euro betragen. Beinahe jede und jeder kann etwas von der Steuer abschreiben, das erstreckt sich auf viele Lebensbereiche. " Die Spitzenreiter unter den Abschreibposten sind Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag, Versicherungen, Spenden, Pendlerpauschale, Ausgaben für Hausbau, Pflege und Kinderbetreuung", informiert Steuerexpertin Elisabeth Holub.

Termin vereinbaren: 05 7171 1551

Und so einfach geht`s: Termin unter 05 7171 1551 vereinbaren, danach kommen per Post eine Terminbestätigung und eine Checkliste ins Haus. Mit deren Hilfe können die nötigen Unterlagen, die man beim Steuerausgleich in der AKNÖ-Bezirksstelle braucht, zusammengestellt werden. Den Zugang für Finanzonline gibt es beim Finanzamt oder unter bmf.gv.at.

Alle Termine für die Steuersparwochen in den Bezirken finden Sie auf noe.arbeiterkammer.at/geld

Rückfragen & Kontakt:

AKNÖ-Öffentlichkeitsarbeit

Chef vom Dienst, Telefon: 05 7171-1200