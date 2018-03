ANSCHOBER: Leistungserhöhung AKW Gundremmingen - Wir wehren uns gegen neues Risiko für OÖ!

Wien (OTS) - Schon seit Jahren kündigt Deutschland den Ausstieg aus der Atomenergie an - endgültig beschlossen wurde er nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011. Nun sollen die mittlerweile in die Jahre gekommenen beiden Blöcke des AKW Gundremmingen in Bayern aber eine Leistungserhöhung erfahren, noch bevor sie entsprechend dem Ausstiegsplan 2017 bzw. 2021 abgestellt werden. In den nächsten Wochen soll dazu die Entscheidung des bayerischen Umweltministeriums fallen.

Global 2000 startet deshalb mit Unterstützung des Oö. Umweltressorts eine Unterschriftensammelaktion, die fordert:

"Abschalten JETZT!".

Im AKW Gundremmingen nahe Augsburg, nur gut 180 Kilometer von der Oö. Landesgrenze entfernt, werden Siedewasserreaktoren verwendet, baugleich zu jenen in Zwentendorf und sehr ähnlich zu Fukushima - das Gefahrenpotenzial dieser Reaktoren ist erheblich. Zudem ist einer der drei Gundremmingen-Blöcke bereits 1977 verunfallt; der Schwesterreaktor Krümmel ist nach zahlreichen Zwischenfällen und der Atomkatastrophe von Fukushima 2011 sofort vom Netz genommen worden. Studien - darunter jene des deutschen Atomexperten Prof. Wolfgang Renneberg, bis 2009 Chef der deutschen Reaktoraufsicht - zeigen deutliche Risiken auf, LR Anschober dazu: "Viele Fachexperten haben den Eindruck, dass auf diese Art aus einem ohnedies mit Schwächen ausgestatteten Reaktor der Eigentümer RWE und E.ON nochmals alles herausgeholt werden soll, kritisieren die Pläne einer Leistungserhöhung und befürchten ein deutlich steigendes Risiko. Passiert in Gundremmingen etwas, wäre Oberösterreich nur etwa 180 bis 280 Kilometer entfernt (Burghausen, Linz) und damit akut betroffen. Die jetzigen Überlegungen zu einer Leistungserhöhung von Gundremmingen sind daher nicht nur umweltpolitisch, sondern vor allem sicherheitspolitisch ein Desaster!".

In seiner Studie vom Herbst 2013 hält Prof. Renneberg fest: "Der Antrag auf Genehmigung der Leistungserhöhung ist nach vorliegender Aktenlage nicht genehmigungsfähig".

Um für entsprechenden Druck auch aus der Öffentlichkeit zu sorgen, sammelt Global 2000 bis Ende Jänner 2014 unter dem Titel "Atomkraftwerk Gundremmingen - Bayerisches Fukushima? Abschalten JETZT!" Unterschriften via www.global2000.at/gundremmingen. Die Übergabe an den Bayerischen Umweltminister Dr. Marcel Huber wird gemeinsam mit Umweltschützern aus Bayern in München stattfinden.

In einem Schreiben an die bayerische Staatsregierung hat sich LR Anschober bereits vehement gegen eine Genehmigung ausgesprochen.

LR Anschober abschließend: "Wir müssen jedes Risiko minimieren. Mit der Stilllegung von Isar1, dem riskantesten deutschen AKW haben wir uns in einem wichtigen Punkt bereits durchgesetzt. Jetzt wollen wir bei Gundremmingen ebenfalls erfolgreich sein, zum Schutz der Oberösterreicherinnen und Oberösterreich."

PS: Jetzt auch einmischen gegen Tschechische Energiekonzept inkl. Atomkraft!

Das Land OÖ wehrt sich im Verfahren zur Strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemeinsam mit NGOs gegen das geplante tschechische Energiekonzept, das weiter auf Atom setzt. Im Rahmen einer Online-Kampagne appellieren NGOs und Umwelt- und Energie-Landesrat Rudi Anschober an die Oberösterreicher/innen, sich an den Einwendungen zu beteiligen.

Das Konzept ist online über www.land-oberoesterreich.gv.at > Kundmachungen abrufbar, Einwendungen sind an das Amt der Oö. Landesregierung bis 3. Jänner oder - mittels Muster-Einwendung - über www.atomstopp.at bis 31. Dezember möglich.

