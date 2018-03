WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Banken müssen sich warm anziehen - von Christian Kreuzer

Die EZB wird die österreichischen Banken in die Mangel nehmen

Wien (OTS) - Nervös sind die heimischen Banker wegen des bevorstehenden Bilanz-Checks der EZB im Frühjahr 2014. Das ist kein Wunder, ist die Prüfung doch auch für die Kreditinstitute Neuland.

Zwar hat die Europäische Bankenaufsicht (EBA) Banken wie die Erste Group und RZB in der Vergangenheit schon durchleuchtet, allerdings war die Aussagekraft dieser Prüfung - diplomatisch gesagt - eher dürftig. Außerdem waren die großen Raiffeisen Landesbanken in Oberösterreich und Niederösterreich-Wien damals noch nicht mit an Bord.

Der große Unterschied zur EBA wird sein, dass sich die EZB nicht mehr auf die lokale Aufsicht verlässt, sondern mit eigenen Prüfern in die Banken einmarschiert. Und da wird so mancher Spielraum, den es bisher gegeben hat, sicher nicht mehr möglich sein. Denn die EZB steht selbst unter gehörigem Druck. Prüft sie zu lax und kommt etwa eine Bank ein paar Monate nach dem Bilanz-Check in Schieflage, dann ist die Reputation der Zentralbank mit einem Schlag dahin.

Das heißt, die Banken müssen sich warm anziehen - und das tun sie bereits. Die Kreditqualität wird noch einmal unter die Lupe genommen, zusätzliche Vorsorgen, wenn nötig wie etwa bei der Raiffeisen Bank International, werden gebildet.

Gleichzeitig versuchen sie auch, ihre Bilanzsumme zu verkleinern. Immerhin sitzen die österreichischen Großbanken, die sich dem Test unterziehen müssen, auf faulen Krediten in Höhe von rund 35 Milliarden Euro (siehe Seite 2). Das sind rund elf Prozent der heimischen Wirtschaftsleistung.

Das klingt viel, ist es auch. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass diese Milliardensumme nicht zur Gänze schlagend wird, weil die Institute teils Sicherheiten von den Kreditnehmern haben und natürlich auch mit Rückstellungen schon vorgesorgt haben.

Kommt es wider Erwarten durch den EZB-Check zu einer bösen Überraschung in Österreich, dann ist die Frage noch nicht geklärt, wer eigentlich das Kapital aufbringen soll.

Ist die Summe überschaubar, werden die Institute den Bedarf höchstwahrscheinlich selbst stemmen können. Übersteigt er jedoch die eigenen Kapazitäten und jene des jeweiligen Sektors, dann bleibt wieder einmal nur mehr der Steuerzahler als Retter in letzter Not übrig. Angesichts des Milliardengrabs Hypo Alpe Adria bleibt zu hoffen, dass es zu keinen Überraschungen kommen wird.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at