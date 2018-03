33 österreichische Studierende bei Winteruniversiade im Trentino

Weltwinterspiele der Studierenden von 11. bis 21. Dezember 2013 in Italien - Töchterle wünscht Studierenden viel Erfolg

Wien (OTS) - Österreich ist bei der 26. Winteruniversiade von 11. bis 21. Dezember 2013 mit 33 Studierenden vertreten. Im Trentino stellen sie sich in den Disziplinen Eisschnelllauf, Eiskunstlauf, Langlaufen, Nordische Kombination, Ski Alpin, Ski Cross, Skispringen und Snowboard dem Wettbewerb mit den Studierenden anderer Länder. Für Italien ist dies die sechste Winteruniversiade. Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle, der selbst auch einen Besuch der Winteruniversiade plant, wünscht dem Universiade-Team Austria eine erfolgreiche Teilnahme: "Ich freue mich, dass unsere Studierenden erneut die Chance ergreifen, zusätzliche internationale Wettkampferfahrung zu sammeln. Besonderer Dank gilt der Region Trentino für die Organisation und Austragung dieser Winteruniversiade. Als Tiroler fühle ich mich mit der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, die gerade auch im Bereich Wissenschaft und Forschung näher zusammenrückt, sehr verbunden."

Im österreichischen Universiade-Team sind mehrere Studierende, die bereits in der Vergangenheit Erfolge als Universiadeteilnehmer/innen feiern konnten:

- Anna Rokita: Die Eisschnellläuferin und Innsbrucker Studentin der Volkswirtschaftslehre, hat bereits in Innsbruck/Seefeld 2005 eine silberne und in Turin/Italien 2007 zwei goldene Universiademedaillen geholt.

- Der Vorarlberger Bernhard Graf, Student an der Universität Innsbruck, hat Österreich bei der letzten Winteruniversiade in Erzurum/Türkei 2011 mit zwei Gold- und einer Bronzemedaille in den Ski Alpin-Bewerben sehr erfolgreich vertreten.

- Sebastian Kislinger (Universität Graz) hat im Snowboard PGS-Bewerb (Parallel-Riesenslalom) 2011 in Erzurum/Türkei eine Silberne geholt. - Mit Andreas Lausegger wird ein weiterer Snowboarder im PGS-Bewerb am Start sein. Er hat mit Unterstützung durch das Projekt "Spitzensport und Studium" an der Universität Klagenfurt 2012 sein BWL-Studium abschließen können und hat damit heuer ein letztes Mal die Möglichkeit, zur Universiade mitzufahren. Der Absolvent hat mit einer Gold- und einer Silbermedaille sehr gute Erinnerungen an Harbin/China 2009.

Alle teilnehmenden Studierendenathlet/innen im Überblick:

Eisschnelllaufen

- Anna Rokita, Universität Innsbruck (Studienrichtung Wirtschaftswissenschaften)

Eiskunstlaufen

- Christina Grill, FH Wiener Neustadt (Training und Sport)

- Natascha Zangl, Universität Wien (Rechtswissenschaften)

- Manuel Koll, FH St. Pölten (Physiotherapie)

- Mario-Rafael Ionian, Universität Innsbruck (Physik)

- Miriam Ziegler, Universität Wien (Publizistik und Kommunikationswissenschaften)

- Severin Kiefer, FernUniversität Hagen (Politikwissenschaften)

Langlaufen

- Raphael Bechtiger, Universität Innsbruck (Gesundheits- und Leistungssport)

Nordische Kombination

- Matija Druml, Universität Innsbruck (Rechtswissenschaften)

- Michael Brandner, FH Salzburg (Physiotherapie)

- Andreas Zollner, Medizinische Universität Innsbruck (Humanmedizin)

Ski Alpin

- Michelle Morik, FernUniversität Hagen (Wirtschaftswissenschaften) - Anna-Katharina Wirth, Universität Innsbruck (Rechtswissenschaften) - Bernhard Graf, Universität Innsbruck (Rechtswissenschaften)

- Armin Triendl, University of New Mexico/USA (Business & Finance)

- Martin Falbesoner, Universität Innsbruck (Wirtschaftswissenschaften)

Ski Cross

- Lukas Peherstorfer, Universität Salzburg (Geographie)

- Christoph Stolz, Universität Salzburg (Lehramt Sport & Geographie)

Skispringen

- Katharina Keil, Universität Salzburg (Pädagogik)

- Clara Gritsch, Universität Wien (Mathematik)

- David Unterberger, Universität Salzburg (Soziologie)

- Lukas Müller, FernUniversität Hagen (Informatik)

- Thomas Juffinger, Universität Innsbruck (Sportmanagement)

- Daniel Huber, Universität Salzburg (Ingenieurwesen)

- Clemens Aigner, Universität Innsbruck (Lehramt Mathematik & Biologie)

Snowboard

- Maria Ramberger, Universität Wien (Rechtswissenschaften)

- Hanno Douschan, Universität Klagenfurt (Angewandte Betriebswirtschaft)

- Lukas Pachner, Universität Wien (Lehramt Sport & Physik)

- Julia Dujmovits, AKAD Stuttgart (International Business Communication)

- Sabine Schöffmann, Universität Innsbruck (Betriebswirtschaft)

- Sebastian Kislinger, Universität Graz (Lehramt Sport & Mathematik) - Andreas Lausegger, Universität Klagenfurt (Angewandte Betriebswirtschaft)

- Alexander Payer, Universität Graz (Lehramt Sport & Geographie)

Weiterführende Informationen: www.unisport-austria.at

