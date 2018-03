Verleihung des Ernst-Niedermeyer-Preises 2013

Wien (OTS) - Der mit 8.000 Euro dotierte Ernst-Niedermeyer-Preis für herausragende Arbeiten auf dem Gebiet der Epileptologie wurde am 23. November überreicht. Den von UCB Pharma gesponserten Preis erhielt heuer Frau Ass.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Silvia Bonelli-Nauer von der Universitätsklinik für Neurologie in Wien für ihre Arbeit "Memory reorganization following anterior temporal lobe resection: a longitudinal functional MRI study", erschienen in

Brain 2013.

