BPC ermöglicht schnellen Einstieg zu eRechnung an den Bund

Neue Business Tools zur elektronischen Rechnungslegung sparen Zeit und Geld

Mauerbach (OTS) - Ab 1. Jänner 2014 müssen Rechnungen über Waren und Dienstleistungen an Bundesdienststellen, wie zum Beispiel Polizei, Ministerien, Gerichte oder Bundesschulen in strukturierter elektronischer Form eingebracht werden. Dafür hat Bogad & Partner Consulting OG (BPC) die Software "eRechnung an den Bund mit Microsoft(R) Word" entwickelt. Das Produkt eignet sich ideal für den schnellen Einstieg und für Unternehmen, die nur wenige Rechnungen pro Jahr an Bundesdienststellen legen oder keine Fakturierungssoftware einsetzen.

Mit der "eRechnung an den Bund für Microsoft(R) Word" erhalten Unternehmen jeder Größe eine kostengünstige und rasch umsetzbare Lösung ohne aufwändige und teure Erweiterung der bestehenden Fakturierungsprogramme.

Die Business Version des bereits bekannten Open Source Angebotes" ebInterface Plugin für Word 2007, 2010 & 2013" der AUSTRIAPRO bringt einige praktische Features mit sich, wie:

den integrierten Upload für eRechnungen an den Bund

das Speichern von eRechnungen als PDF mit eingebettetem XML

die Verwendung des eigenen Firmenlogos

die dialoggeführte Installation

den Updateschutz

Damit können die Unternehmen nicht nur die Rechnungen im XML Format an den Bund liefern, sondern auch für die eigenen Aufzeichnungen im PDF Format archivieren. Mit dem Updateschutz ist zudem für zukünftige neue Versionen des eRechnung -Standards ebInterface und des Webservice Upload an den Bund vorgesorgt.

Auch für Software Hersteller hat BPC eine schnell umsetzbare Lösung: die Softwarebibliothek DotNetApi für ebInterface unterstützt Softwareentwickler auf Basis der Microsoft .NET Umgebung dabei, eRechnungen gemäß ebInterface Standard zu erstellen und an den Bund zu übermitteln. Damit kann die Entwicklungszeit eigener eRechnungslösungen oder die Adaption bestehender Fakturierungssoftware verkürzt werden.

