Neuer Geschäftsführer für die BSH Hausgeräte GmbH Österreich

Michael Mehnert (48) übernimmt die Geschäftsführungsagenden von Pascal Javet

Wien (OTS) - Mit Jänner 2014 übergibt Pascal Javet seinen Posten als Geschäftsführer der BSH Hausgeräte GmbH Österreich an Michael Mehnert. Pascal Javet wird im BSH Headquarter in München den Ausbau und die Entwicklung der Geschäfte auf dem Afrikanischen Kontinent übernehmen.

Michael Mehnert ist seit 1998 für die Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH tätig. Nach sei-nen Stationen als Marketingreferent Sologeräte und Key Account Manager für Bosch Hausgeräte in der BSH Zentrale in München zeichnete er dort zuletzt als Vertriebsleiter von Bosch für den Elektrohandel in Deutschland verantwortlich. Als neuer Mann an der Spitze von BSH Hausgeräte in Österreich will Mehnert die starke Position des Unternehmens als hiesiger Marktführer im Bereich Elektrogroßgeräte festigen und ausbauen: "Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Handel ein werthaltiges Wachstum zu generieren. Im Fokus der Markenauftritte werden dabei die Themen Nachhaltigkeit und Innovation stehen."

Den Herausforderungen, die Anbieter aus Fernost, das e-Commerce und die sich verschärfende Wettbewerbssituation auf Industrie- und Handelsseite mit sich bringen, will der gebürtige Hannoveraner ein wirksames Gesamtpaket entgegenstellen: "Wir bieten dem Handel in Österreich einen sehr guten Mix aus starken Marken, einem breiten und innovativen Produktportfolio, Verkaufsunterstützung und einem hervorragenden Kundendienst. Als Reaktion auf das sich stetig verändernde Kaufverhalten der Konsumenten arbeiten wir an Lösungen unter Einbindung des Handels". Erfahrungen mit dem heimischen Markt sammelte der langjährige Vertriebsleiter bei diversen Vertriebsmeetings und Projekten, in denen er bereits mit österreichischen Kollegen zusammengearbeitet hat. "Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe. Mein Motto dabei: 'Überzeugen. Handeln.'", sagt der designierte BSH Hausgeräte GmbH Österreich Geschäftsführer Michael Mehnert.

Druckfähiges Pressefoto: Zum Download unter http://sdrv.ms/1eV6kyQ oder auf Anfrage unter vie-presse.bsh @ bshg.com

Rückfragen & Kontakt:

BSH Hausgeräte Gesellschaft m.b.H.

Öffentlichkeitsarbeit

Fr. Kathrin Schweder

+43 1 60575 49171

vie-presse.bsh @ bshg.com



Externe Medienbetreuung BSH Hausgeräte

Mag. Veronika Tesar

Putz & Stingl GmbH

+43 (0)2236-23424

vie-presse.bsh @ putzstingl.at